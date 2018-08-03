Dünya Güreş Birliği (UWW), Temmuz ayı sikletlere ve sıralı müsabakalara göre, dünyada ilk altıya giren güreşçileri açıkladı.

Listede aldıkları puanlara göre Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda seri başı olma imkanı sağlayan Türk güreşçiler, her ay değişen listede yine ilk sıralarda yer aldı.

Türk güreşçilerin Temmuz ayı sıralamasındaki yerleri şöyle;