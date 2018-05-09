Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD), tarafından bu sene de devam edilen “Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı” kapsamında, Türkiye’nin farklı şehirlerinde yapılan halk bilgilendirme toplantıları ile sindirim sistemi hastalıklarının toplumdaki farkındalık seviyesini yükseltilmesi ve kamuoyunun dikkatinin çekilmesi hedefleniyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği’nin Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında “Farkında Ol, Geç Kalma” sloganı ile düzenlediği “Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı”na geçtiğimiz ay Çanakkale ve Bozcaada’da devam edildi. İlk olarak Çanakkale Belediyesi’nin katkıları ile Çanakkale Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleştirilen Halk Toplantısında, Sindirim Sistemi Hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavideki gelişmeler uzmanlar tarafından anlatıldı.

“Gastroenteroloji Nedir?”, “Endoskopi Kime Yapılır, Kime Yapılmaz?”, “Kabızlık ne demektir, ne yapmalıyım?”, “Midem yanıyor”, “Hepatit nedir? Her hepatit olan siroz olur mu?” başlıklarındaki sunumların Prof. Dr. Serhat Bor, Prof. Dr. Hale Akpınar, Prof. Dr. Dilek Oğuz ve Doç. Dr. Yavuz Beyazıt tarafından yapıldığı programın son bölümünde ise, katılımcılardan gelen sorulara yanıtlar verildi.

NESLİMİZ TÜKENİYOR, ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor toplantıda, gastroenteroloji uzmanı sayısının da giderek azaldığına işaret ederek, bu durumun gelecekte ciddi bir sorun olacağını, bu sayılarla problemlerin çözülemeyeceğini ifade etti.

Prof. Dr. Serhat Bor şunları söyledi: “Gastroenterolojinin hasta potansiyeli çok. Sindirim sistemi hastalıkları son derece önemlidir. Genel olarak Türkiye’de her 10 kişinin 7’sinde sindirim sistemi hastalığı bulunduğu kabul ediliyor. Reflü sıklığı yüzde 23 civarında, yine hazımsızlık hastalığı yüzde 15, kabızlık sıklığıyüzde 9, altına abdest kaçırma gibi son derece önemli bir sağlık sorunu yüzde 3. Çok yüksek maliyetlerle ama çok iyi ameliyat edilen hepatit C yüzde 0.8, hepatit B yüzde 4’tür.

Safra taşları ve diğer problemleri düşünürsek gastroenteroloji toplumda en sık görülen kronik hastalıkların tanı ve tedavisiyle uğraşan bilim alanıdır. Sonuçta ağızdan makata kadar ki bütün yol boyu pankreas, safra kesesi ve karaciğer gastroenterolojinin ilgi alanıdır. Bu kadar geniş bir ilgi alanı olmasına rağmen ülke çapında sadece 811 gastroenterolog var.

Bizim hastalara yetişebilmemiz mümkün değil, sayılarımızın acilen artması gerekiyor. Bu kadar önemli bir sağlık sorununa hitap eden gastroenteroloji nesli tehlikede olan bir meslek dalıdır. 5 yıl önce yüzde 50 civarında gastroenteroloji kadrosu verilirken şu anda bu sayı son 4 yıldır 20’dir. Bu meslek dalında emekli olan, vefat eden bu tempoya dayanamayıp yurt dışına giden, yöneticilik pozisyonuna girenleri düşünürseniz bu aile küçülmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda ayrıca, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili bilgiler yer alan broşürler dağıtıldı ve anket çalışması yapıldı.

BOZCAADA’DA DA HALKIN İLGİSİ BÜYÜKTÜ

Bozcaadalılar Derneği’nin girişim ve organizasyonu ile Bozcaada’da Zübeyde Hanım Çay Bahçesi’nde yapılan bilgilendirme toplantısına da çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Adalı vatandaşlar ilgi gösterdi.

Bozcaada Belediye Başkanlığı ve Bozcaada Kaymakamlığı’nın destek verdiği toplantıya, Kaymakam Mustafa Akın ve Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da katılırken, konuşma ve soru-cevapların haricinde, dinleyicilere broşürler dağıtıldı ve anket yapıldı.

“Gastroenterolog kimdir? Endoskopi nasıl yapılır?”, “Kolon kanseri nedir? Nasıl tarama yapılır?” ve “Hepatit nedir? Her hepatit olan siroz olur mu” konularında TGD Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor’un yanı sıra Prof. Dr. Dilek Oğuz ve Dr. Dilek Tucer toplantının konuşmacıları olarak yer aldı.

ATA DEMİRER KOLON KANSERİNE KARŞI KAMERA KARŞISINDA

Türk Gastroenteroloji Derneği’nin hazırladığı spot film de toplantı sırasında katılımcılara izletildi. Kolon kanserine dikkat çekmek için Bozcaada’nın ünlü sakinlerinden Ata Demirer ve Feridun Düzağaç’ın da kameraların karşısına geçtiği filmde, sanatçılar Altan Erkekli ve Deniz Çakır da yer alıyor. Kolon kanserine dikkati çekmek amacıyla hazırlanan videoda, beyaz tişörtler giyen ünlüler kolon kanseri için uyarılarda bulunuyor.

Türk Gastroenteroloji Derneği, 2018 yılında farklı şehirlerde yapacağı toplantılarla Halka ulaşmaya ve doğru bilgilendirmelerle toplum sağlığına katkıda bulunmaya devam edecek.