Türk futbolunun kötü gidişine artık dur demeli

Değerli okurlarım, eğlence oyunlarından birisi olan “futbol” kuşkusuz tartışılmaz… Aklıma gelmişken, futbolun iki adı var desek şuna nasıl olur? Amatör futbol ve profesyonel futbol desek daha doğru olur sanırım? Amatörler denince ilk akla gelen görücülerin seçme pazarlamasında yer alır. “Profesyonel” olunca da sadece, trilyonların harcandığı “paraya” bakar.

Ayrıca futbol yeri gelince siyasetin gündemine de sap gibi oturur. Ve bazı çıkarcı siyasetçiler de gittikleri her ilde kulüp yöneticilerinin menfaat beklentisiyle kulübü temsil eden kaşkolu siyasetçilerin omzuna geçiriverirler!

Buraya kadar her şey yolunda gider. Ama iş menfaatlere dayanınca futbol piyasası da siyasetin içinde yerini alır! Önce şampiyonluk için akıtılan paralar, “yabancı sporcu transferleri”, ondan sonra da arzulanan şampiyonluklar. İşte futbolun lüks yanı budur! “profesyonel” futbolcular nereden geldiklerini çabuk unuturlar.

YABANCI FUTBOLCULARA AKITILAN

PARALAR UNUTULMAZ!

Değerli okurlarım, yabancı futbolcuların transferleri hakkında birçok kez yazılarımda sizlerle bu konuda pek yabancı sayılmayız. Ben her zaman söylüyorum. Yabancı futbolcu transferine asla karşı değilim. Ancak Türkiye de faaliyetlerini sürdüren spor kulüplerimizinde her maçta 7 yabancı futbolcu oynatılmasına da kesinlikle karşı olduğumu belertmek isterim. Türkiye’nin gözbebeği olan Trabzonspor’’un bugünkü durumuna bakın. Yabancı futbolculara akıtılan paraların karşılığı bu mu olmalıydı? Ben diyorum ki, 1975-1976 tarihini ve Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer devrinde kendi özünden yetişmiş, Şenollar, Alptekinler, Turgaylar, Necatiler, Kadirler, Cemiller, Enginler, Bülentler, Azizler, Ali Yavuzlar, İhsanlar, Bekirler, Hüseyinler, Faruklar, Güngörler, Bülentler Kantarcılar İskenderler, Ali Kemaller vs. Nerde bu dönemdeki, şampiyonluğu oluşturan ekip? Yukarıda bu adları sayılanlar arasında hayatta kalanlara sağlık ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlarada varsa onlara da Allah’tan rahmet diliyorum.

BUGÜN KÜ PUAN SIRALAMASINA BAKILDIĞINDA GALATASARAY’DA KÖTÜ GİDİYOR

Değerli sporseverler, 13 maçta tek yenilgisi olmayan M. Başakşehir lider ve ikinci durumda da Beşiktaş bulunuyor. “Trabzonspor, 13 maç yapmış 6 yenilgisi bulunurken, 4 galibiyet elde etmiş ve 15 puana” sahip. Galatasaray puan sıralamasında iyi olmaya iyi gitse de yönetim, teknik heyet ve sporcularda puan eksikliği büyük boyutlarda güncelliğini koruyor.

Bütün bu yaşananlar umarım bazı futbolun önde gelen usta kafaların nerelerde, nasıl ve ne yapılacağını en kısa zamanda masaya yatırır ve yapılması gerekenleri de yaparlar?

Değerli okurlarım, Türk futbolu çıkmazdan kurtulmalıdır. Başta Kulüpler Birliği (KB), TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) bir araya gelmeleriyle ve ülke futbolumuzda var olan eksikliklerin de giderilmesi yönünde yapacakları çalışmalarla Türk futbolunun kötü gidişine de dur demelerinin artık kaçınılmaz olduğu bir gerçektir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...