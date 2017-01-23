Türk firmalarının cern’deki iş hacmi 400 bin Euro’ya ulaştı

Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN) Projesi’nde TOBB’un öncülüğünde 3 Türk firması 4 ihaleyi kazanarak 400 bin avro iş hacmine ulaştı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin 2016 yılının Mayıs ayında CERN’e ortak üye olmasının ardından, Türk firmalarının bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için, CERN’e üye ülkelerin sanayi ve endüstri firmalarının ihale süreçlerine katılımda koordinasyonu sağlamak üzere TOBB bünyesinde kurulan Sanayi İrtibat Ofisi aracılığıyla, ihalelere katılan 3 Türk firması, 4 ihaleyi kazandı” denildi.

Aldığı ilk ihale ile CERN’e adım atan Ankara merkezli Dora Makine’nın, bu ihaleyi takiben aldığı 1 ihale ve 6 ayrı özel siparişle CERN’de tanınan bir marka olduğu belirtilerek, “Hali hazırda, İstanbul ve Kayseri’den iki firma ise kazandıkları ihaleler de öngörülen prototiplerin üretimini yürütüyor. Bu ihaleler sonucunda Türk firmalarının CERN’deki iş hacmi 400 bin Euro’ya çıktı” denildi.

HİSARCIKLIOĞLU: “BURADA MÜTHİŞ BİR FIRSAT VAR”-

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bir yıldan kısa bir sürede CERN uzmanlarının da katıldığı birçok etkinlik ile Türk firmalarının bilgilendirildiğini belirterek, bundan sonraki süreçte daha çok firmanın ihalelere başvurarak kazanacağını umut ettiklerini ifade etti.

Türkiye’nin CERN’e ortak olmasıyla sanayicilere yeni fırsatlar açıldığını kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Sanayicilere söylüyorum, CERN’e iş yapmak demek, müthiş bir itibar demek. Burada müthiş bir fırsat var” dedi.

İHALELERE 120 FİRMA BAŞVURDU-

Açıklamada, TOBB CERN Sanayi İrtibat Ofisi’nin CERN ihalelerini, binin üzerindeki takipçi networküne ve sanayi veri tabanındaki 6 binden fazla firmaya duyurduğu belirtilerek, “Bu duyurular sayesinde ihalelere başvuru yapan 120 firmanın 27’sinden CERN tarafından teklif istendi. CERN tarafından proje büyüklük sınıflaması kapsamında 50 bin ile 200 bin İsviçre frangı arasında değeri olan ihalelerde teklif istenen 16 Türk firmasından 3’ü 4 ihaleyi kazandı. Ayrıca, teklif verilen 12 projenin de değerlendirme süreci devam ediyor” bilgisi verildi. (ANKA)

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