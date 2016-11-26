Türk Film Festivali’ne Türkler büyük ilgi gösterdi

İsveç’in başkenti Stockholm’de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türk Film Festivaline Türkler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Stockholm Büyükelçiliği ve İsveç Film Endüstrisi işbirliği ile düzenlenen festivalin açılışı Mehmet Can Mertoğlu’nun yönettiği Şebnem Bozoklu ile Murat Dalkılıç’ın başrollerini paylaştığı Cannes Film Festivalinde en iyi genç yeteneklere verilen France 4 Visionary Award ile Adana Film Festivali’nde En İyi Senaryo, En İyi Yönetmen ve En İyi Sanat Yönetimi ödüllerini alan ‘‘Albüm’’ filmi ile yapıldı.

Geliri İsveç Kraliçesi’nin himayesinde çocuklara yardım amacıyla kurulmuş Kraliçe Silvia Vakfı’na bağışlanan festivale Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Kaya Türkmen ve ‘‘Albüm’’ filminin başrol oyuncularının yanısıra İsveçli sanat ve kültür insanları, kamuoyu önderleri, iş adamları ve kalabalık bir Türk toplumu mensupları katıldı.

26-27 Kasım tarihleri arasında iki gün sürecek festivalde Albüm filminin yanısıra, Çağan Irmak’ın yönettiği ‘‘Unutursam Fısılda’’, Mert Baykal’ın yönettiği ‘‘Kardeşim Benim’’, Mustafa Kara’nın yönettiği ‘‘Kalandar Soğuğu’’, Ozan Açıktan’ın ‘‘Annemin Yarası’’ ve Tolga Karaçelik’in ‘‘Sarmaşık’’ filmleri gösterilecek.

Daha önce düzenlenen iki Türk Film Festivali’ne öncesinde ve sonrasında büyük ilgi gösteren İsveç basının bu yılki festivale ilgisizsiği ise dikkat çekti.

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