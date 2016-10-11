Türk el sanatlarını kitaplaştıran Japon çiftten Beypazarı’na ziyaret

Türk el sanatları konusunda araştırmalar yapan ve “Geleneksel Türk El İşi Oya Örnekleri” isimli kitapları bulunan Japon Ishimoto çifti, Ankara’nın Beypazarı ilçesini ziyaret etti.

Beypazarı başta olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde el sanatları ve oyalar konusunda araştırma yapan Kanji ve Chieko Ishimoto, ziyaret sırasında ilçe sakinleri ile de bir araya geldi.

Çift, eserin hazırlık aşamasında kendilerine yardımcı olan yöre halkına kitaplarını hediye etti.

Kanji Ishimoto, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu motif ve desenleri araştırırken çok ciddi çalışmalarda bulunduk. Bölgenin el sanatları ve oya bakımından oldukça zengin olduğunu gördük. Özellikle gelin kızlara hazırlanan çeyiz sandıkları, oyalar ve yazmalarla dolu.” dedi.

Ishimoto, yazdıkları kitabın iki ülke arasında kültür paylaşımı açısından bir kaynak olacağını dile getirdi. Daha önce Türk Japon Kültür Değişim Derneğinin başkanlığını da yaptığını anlatan Ishimoto, “Bu sürelerde, iki ülke arasında kültür paylaşımında, dostluklar oluşturmaya çalıştık. Ülkeler arasındaki dostluğu önemsiyorum.” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...