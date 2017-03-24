Ebru sanatının en önemli isimlerinden Hikmet Barutçugil’in Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ebru sergisi, büyük ilgi gördü. Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği tarafından düzenlenen sergi ve açılış törenine, Ukraynalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Serginin açılışında konuşma yapan Hikmet Barutçugil, kendisinin kırk yıldan fazla zamandır ebru sanatıyla uğraştığını belirterek, o dönemde bu sanatın yok olmaya yüz tutmuş bir sanat dalı olduğunu, buna karşılık son yıllarda bu sanata ilginin giderek arttığını belirtti. Bir Türk sanatı olan ebru sanatının köklerinin Orta Asya’ya dayandığını söyleyen Barutçugil, son yıllarda yurtdışında da bu sanata yönelik büyük bir ilginin olduğunu, Ukrayna’da da bu Türk sanatına ilgi duyanların giderek arttığını söyledi.

Barutçugil, konuşmasının ardından tezgahın başına geçerek, kısa sürede birkaç tane tablo yaptı. Salondaki büyük ekrandan canlı olarak gösterilen ebru resmi yapma aşamaları, Ukraynalılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Büyükelçi Tezel: Türk-Ukrayna yakınlaşmasının kültürel ayağını teşvik ediyoruz

Düzenlenen törende DHA’nın sorularını yanıtlayan Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye-Ukrayna ilişkileri geliştikçe, ilişkilerin kültürel yönünün de geri planda kalmasını istemediklerini belirtti. Bu çerçevede, bir Türk sanatı olan fakat dünyada giderek daha fazla insanın öğrendiği ebru sanatını Ukrayna’da tanıtmak istediklerini belirten Büyükelçi Tezel, bu nedenle, uluslararası alanda tanınmış bir sanatçı olan Hikmet Barutçugil’i Kiev’e davet ettiklerini söyledi. Barutçugil’in Kiev’de akademik bir konferans gerçekleştireceğini belirten Büyükelçi Tezel, bunun ardından da, Kiev Büyükelçiliği’nin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği bünyesinde daimi olarak hizmete giren sanat atölyesinde Hikmet Barutçugil’in Ukraynalı ebru sanatçılarına bir ustalık dersi vereceğini kaydetti.

Kiev’de Yunus Emre Kültür Merkezi açılıyor

Türk-Ukrayna ilişkilerinin kültürel yönünün iki toplumu daha da yakınlaştıracağına dikkat çeken Büyükelçi Tezel, bu çerçevede, bu yıl içinde Kiev’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nin açılacağını söyledi.

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