Türk döneri, Körfez ve Arap ülkelerinde

TÜRK döneri, fast food sektöründe önemli bir yatırımla doğrudan Körfez ülkelerine açılıyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin katılımda bulunduğu Türkiye ve Suudi Arabistan İş Konseyi Ortak Toplantısı’nda Bereket Döner toplam 5 milyon doları bulacak bir yatırımla Sudi Arabistan pazarına giriyor.

Bereket Döner, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da kurulan fabrika ile ülke genelinde günde 30 ton döner üretmeyi hedefliyor. Bereket Döner ile Amaad Group arasında atılan imzalar, Türk döner üreticisine başta Suudi Arabistan olmak üzere, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ve Arap ülkelerinin kapılarını açıyor.

İLK İMZALAR ATILDI

Suudi Arabistan’ın büyük gruplarından olan Amaad Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Alduhaim ile Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Muhammet Nezif Emek arasında atılan imzalar, Türk dönerini Körfez ülkelerine açacak. Riyad’da kurulan ve 17 Aralık’ta üretime başlayacak olan Bereket Döner Riyad fabrikasında üretilen dönerler tüm Körfez ve Arap ülkelerinde satılacak.

TÜM BÖLGE ÜLKELERİNE ŞUBELER AÇILIYOR

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK’in İstanbul toplantısında atılan imza ile, Türk döneri tüm Körfez ve Arap ülkelerine doğrudan ihraç edilecek. Riyad Bereket Döner Fabrikası’nda üretilen dönerler, önce Suudi Arabistan’daki şubelerde, ardından bölge ülkelerine ihraç edilirken, şubeleşmeye ağırlık verilecek ve fabrikada günlük 30 ton üretim hedefine ulaşmayı hedefliyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ’NDE ŞUBE ZİNCİRLERİ KURULACAK

İki şirket ortaklığında tüm Körfez ülkelerinde yeni şubeler açılacak. Bu şubelere, Bereket Döner’in kendi bünyesinde yetiştirdiği ustalar ve şube çalışanları gönderiliyor. Bereket Döner CEO’su Muhammed Nezif Emek, “Bu işbirliği ile gerek Suudi Arabistan ve gerekse Körfez ülkelerinde çok ciddi ve hızlı şubeleşme yapmaya çalışacağız. Bu ortaklık doğrudan şubeleşme yapacağı gibi franchise taleplerini de artıracaktır. Günlük beş ton olarak başlayan üretimin kısa sürede 30 tona ulaşacağız. Türk dönerinde helal üretim ile geldiğimiz nokta sektör açısından dönüm noktasıdır. Aynı şekilde Suudi Arabistan’da 20, körfez ülkelerinde 20 olmak üzere 40 şube ile şubeleşme süreci de hızlandırılacaktır” dedi.

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