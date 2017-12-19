Türk çömlek ustasının uluslararası başarısı

RUSYA’nın Novosibirsk kentinde düzenlenen ‘Uluslararası Çömlek Yarışması’na Türkiye’den tek temsilci olarak katılan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, 20 ülkeden 40 rakibini geride bırakıp, hem birincilik hem de onur ödülü elde etti.

Uluslararası Antalya Film Festivali’nin 50’nci yılı anısına, 2013 yılında, 12 metre çevre çapında, 5.5 metre yüksekliğinde ve 700 kilo ağırlığında dev çömlek yaparak adını duyuran Ahmet Taşhomcu, uluslararası alanda büyük başarıya imza attı. Rusya’nın Sibirya Federal Bölgesi’ne bağlı Novosibirsk kentinde, bu yıl 13’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Çömlek Yarışması’na Türkiye’den sadece Taşhomcu davet edildi. Rusya Kültür Bakanlığı’nın özel misafiri olan Taşhomcu’nun konaklama ve ulaşım giderleri de yine bakanlık tarafından karşılandı.

HEM BİRİNCİLİK HEM ONUR ÖDÜLÜ

20 ülkeden yaklaşık 40 katılımcının 5 dalda eser üreterek, yer aldığı yarışmada Türkiye’yi temsil eden çömlek ustası Taşhomcu da eserlerini sergiledi. En geniş çaplı çömlek formu çekme, gözü kapalı bir çömlek oluşturma, kendi kültürünü anlatan bir form, minyatür eser ve serbest eser dallarında hünerini sergileyen Taşhomcu’nun Osmanlı ibriği ve semazen formu, jüri tarafından beğenildi. Yarışma sonunda 5 dalda da birincilik elde eden Taşhomcu’ya hem birincilik hem de onur ödülü verildi.

Ödül alabileceğini daha önce hayal etmediğini belirten Ahmet Taşhomcu, “Keyifli zaman geçirir ve Türkiye’yi temsil eder, belki biraz da ülkemizin tanıtımını yapma düşüncesiyle gittim. Birbirinden güçlü iyi eserler çıkaran çömlek ustaları vardı. Çalışmalarıma hayran kaldılar. Çok şükür birincilik ve onur ödülüne layık görüldüm. Türkiye’yi temsil etmekten büyük onur duydum” dedi.

​Taşhomcu, bundan sonraki çalışmalarını İzmir’de kurduğu yeni atölyesinde sürdüreceğini söyledi.