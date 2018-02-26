DÜNDEN BUGÜNE TÜRK BOKSU

Türk Boksunun efsanelerinden Hasan Rüzgâr “Maddi manevi yokluklar içinde, yağmurda çatısı akan salonlarda çalışırdık. Şimdi sporcular 5 yıldızlı otelleri beğenmiyor ”diyerek aslında başarının sırrının parada ya da teknolojik gelişmelerde değil azim ve özveride olduğunu vurguladı.

Boks Federasyonu eski Başkanı Hasan Rüzgâr ile Türk boksunun dünden bugüne yaşadığı gelişmeleri ve Rüzgâr’ın başarılarla dolu boks hayatını konuştuk. Bu başarılarla dolu boks hayatı tüm sporseverlerin dikkatini çekecek ve aslında herkese bir şekilde ilham kaynağı olacaktır.

Zor koşullarda, isteklerinden ve hedeflerinden vazgeçmeyenlerden tutun da boksun ekolü ,boksta başarı nasıl sağlanabilir gibi bütün bu konular hakkında merak edilebilecek başlıkları sizin için bir araya getirdik.

Hasan Rüzgâr; “Aslında Türk boksunun dününü, bugününü, yarınını kıyaslamak pek doğru bir istatistik vermez. Çünkü geçmiş yıllarda 20-30 ilde boks faaliyeti vardı. Bu rakam şimdi 60-70 ile çıktı. Böylece boksör sayısı da arttı” dedi ve devam etti.

“Olayı boks kariyeri olarak ele alırsak bir Avrupa şampiyonasında Vural İnan şampiyonanın en teknik boksörü, Haliç Ergönül’de en dövüşken boksörü seçilmişti. Rahmetli Vural inan ringe çıkar üç raunt maç yapar, saçı bozulmadan ringden inerdi. Vural İnan’ın Ankara’da askerlik yaptığı dönemlerde bazı günler antrenman da onunla ringde eldiven takma onuruna erişmiştim.Kısaca özetlersek o dönemlerde az ama çok elit boksörler vardı. Avrupa da fazla derece alınamamıştı, çünkü senede bir milli maç yer alırdı. Bu kadar az maçın olduğu zamanlarda başarılar ve başarısızlıklar pek fazla gösterilemiyordu. Milli boksörlerimiz kendini kanıtlayamıyordu”.

Yokluk İçinde Antrenman Yapardık

Hasan Rüzgâr bizim dönemimizde elde ettiğimiz başarılar imkânsızlıklar içinde kazanıldı. Şu anki sporcular bizlere bakarak çok daha şanslılar diyerek şunları dile getirdi; “ Bu günlerde spor yapmayı sevenler ve spora saygı duyanlar oldukça rahat ve ellerindeki imkânlar oldukça fazla. Fakat geçmişteki hayat standartlarında ve o günün koşullarıyla spor yapmak maalesef o kadar kolay değildi. Sporseverler ve buna bir tutkuyla bağlı olanlar oldukça zor koşullarda kendilerini geliştirmeye çalışırlardı.

Maddi manevi yokluklar içinde, yağmurda çatısı akan salonlarda çalışırdık. Genel sekreterlik ve federasyon başkanlığı yaptığım dönemlerde milli takım kamplarını devlet üretme çiftliklerinde imkânsızlıklar içinde yapardık. Şimdi sporcular 5 yıldızlı otelleri beğenmiyor. Günümüze geldiğimizde şimdi ki imkânlar sınırsızdır. Şimdiki imkânlar çok mükemmel”.

Milli Sporcuların Başına Milli Antrenörler Getirilmeli

Yaşanan imkânsızlıklara rağmen kazanılan başarıların yanı sıra Türk boksunda olan eksiklikler giderilmeye çalışılıyor diyen Hasan Rüzgâr ; “Boksu incelediğimiz de minikler, alt minikler, gençler gibi ciddi kategoriler var. Zaten Türk boksörlerinin Avrupa’da ki başarısı da bunlardan ve kızlardan geliyor. Büyükler de başarı imkânlara göre çok az. Önce bunun sebebini araştırmak gerekir. Geçmiş yıllarda yılda 1-2 milli yerden temsili maç olurken şimdilerde ay da 1-2 maç oluyor. Türk boksu Avrupa boksuna artık ayak uyduruyor. Eskiden Avrupa’yı gözümüz de çok büyütüyorduk.

Şimdi ki yöneticilere soracak olursanız ‘Eskiden Avrupa’da maç kazanamıyorduk, şimdi madalya alıyoruz diyecekler. Yanlış bir tespit, önce o günün ve bu günün şartlarını düşünsünler. Türk boksunda bir ilerleme yok”.

Milli sporcuların başına milli antrenörlerin getirilmesi gerektiğini öne süren Rüzgâr; “Bireysel başarılar, genelde bir ilerleme değil. Şu halde biz birçok paralar vererek Rusya’dan, Küba’dan antrenör getirme yanlışını bırakıp kendi antrenörlerimizi eğitelim. Günümüz de milli takım kampına gelen boksörlerin batıdan geleni farklı stilde, doğudan geleni farklı. Bu da gösteriyor ki antrenörlerimiz farklı görüşlere sahip. Boks federasyonu öncelikle antrenörler arasında birlik ve beraberliği sağlayarak yeni bir boks ekolu geliştirilmelidir. Bu kadar yokluk içinde antrenmanlarla kendilerini geliştirip en iyi teknikçi seçilen Vural İnan’ı da unutmamak gerekir ”dedi.

Yeni Bir Boks Ekolü Geliştirilmeli

Boks Federasyon eski Başkanı Hasan Rüzgâr Türk boksunu geliştirmek adına görüşlerini şöyle dile getirdi; “Öncelikle boks müsabakalarında ve milli takım kamplarında video sistemini çalıştırarak boksörlere seyrettirmeliler. Kendini seyreden boksör hatalarını görecek ve bir daha yapmayacak.

Bunu yapamayan boksörlerden ümit beklemek anlamsızdır. Diğer bir husus ise beslenmedir; bu konuda federasyon mutlaka ve acilen 2-3 kişilik eğitimli kişilerden bir beslenme kurulu oluşturmalı. Sporcunun kampın ilk günlerinde, son günlerinde ve de maç günlerinde neler yiyeceğini bu kurul tespit etmeli” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diğer bir husus ise yabancı antrenör hastalığı. Ben eminim ki antrenörlerimizin birçoğu boksu iyi biliyor çünkü yıllardır boks tekniği ve eğitimi haklarında bir yenilik yok. Ferdi sporlarda genelde başarılı sporcular daha sonra antrenör olur. O da kendisini başarıya götüren yöntemini sporculara uygular. Böylece boksörler farklı yönlerde eğitilir. Örneğin, Türk boksuna, boksör olarak ve yönetici antrenör olarak çok ama pek çok emekleri geçen rahmetli ağabeyimiz Kemal Yalçınkaya mücadeleci ve çok çalışan bir boksör olarak başarıya ulaştığı için, boksörlerini de bu yöntemle başarıya götürmek isterdi”.

Hasan Rüzgâr; “Başka bir örnek, rahmetli Vural İnan çok teknik bir boksördü. Ringe çıkar, maçını yapar, saçı bozulmadan ringden inerdi. Onun için başarı teknikti. Öğrencilerini bu yönde çalıştırırdı ”dedi.

Rüzgâr; “Demek istiyorum ki grup grup antrenörlerimizi bir araya getirelim ve belirlediğimiz bir ekolü onlara da kabullendirerek bir boks ekolü sağlayalım ve bütün antrenörlerimiz bu ekole uysun. O zaman milli takım kamplarından sporcuya boks öğretilmeyecek, form tutmaları sağlanacaktır. Bu da boksumuzu çağdaş ülkeler boks düzeyine çıkaracaktır” diyerek şöyle tamamladı.

“Ben de 1968’de boksun daha iyi hale gelmesi için 5 ana madde içeren ‘Boks Hakkında Genel Bilgiler’ adlı kitapta hepsini kaleme almıştım. Bu öneriler gerçekten boksun gelişmesi açısından önemli maddelerdir”.

Boks Da Hiçbir Gelişim Sağlanamamış

Eski boksör Hasan Rüzgâr ;“Boks Federasyonu Başkanı Sayın Eyüp Gözgeç, bir ahtevefa olarak boksa her kademesinde 30 yıllık hizmet vermiş bir kişi olduğu için Marmaris’te benim adıma bir boks maçı düzenledi ve beni bazı maçlara davet etti

Seyrettiğim bu maçlarda gördüm ki hiçbir şey değişmemiş. Antrenörler köşeden avazı çıktığı kadar boksörüne ‘dövüş dövüş, vur vur’ diye bağırıyor. Boks bir dövüş değildir bu bir spor müsabakasıdır. Peki, nasıl dövüşecek? Bunun anlatan da yok ”dedi.

Hasan Rüzgâr; “Türk boksunda mesafe ayarı da yok. Boksör, antrenörünün bağırmasına uyacak, rakibini ringin ortasından karşı iplere kadar kovalıyor, iplere dayanan rakibini adeta ringden atma çabasıyla onu iteklemeye, sarılıp boğuşmaya zorluyor. Tabii ki araya hakem giriyor, boksörleri ayırıyor”. Hal böyle olunca istenen ve beklenen derecede başarı sağlanamıyor.

Size kısaca boksun geçmişini ve şu anını anlattık. Sonuç olarak boks adına diyebiliriz ki uzun yıllar geçmesine ve imkânların artmasına rağmen gerekli gelişme bir türlü sağlanamamış. Yani boksun hala eksik birçok yanı var. Boksun bu eksik yanlarının giderilebilmesi için Hasan Rüzgârın kendi deneyimlemiş ve burada değinmiş olduğu pek çok farklı noktanın üzerinde durulması ve düzeltilmesi gerekiyor.

Hasan Rüzgar’la, yarınki sayfamızda bu sefer genel anlamda spor hakkındaki yanlışları ve eksiklikleri dile getirildiği ve çözüm yollarının anlatıldığı söyleşiyi yayımlayacağız.