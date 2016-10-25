Türk beyaz çayından kanser tedavisinde ilaca destek ürün üretildi

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, beyaz çaydan elde edilen kanser tedavisinde ilaca destek ürününün kısa süre sonra piyasaya çıkacağını açıkladı.

Çaykur tarafından 3 yıl önce üretilen doğal ve organik beyaz çayın insan sağlığı açısından faydalarının araştırılması amacıyla, Çaykur Genel Müdürlüğü ile Japonya Araştırma ve Geliştirme Fonu desteğiyle bir proje hazırlandı.

Beyaz çay numuneleri, proje kapsamında Japonya’nın başkenti Tokyo’da bulunan ve saygın ilaç araştırma ve geliştirme üniversitesi olarak bilinen Meiji Pharmaceutical Üniversitesi’ne gönderildi. Dr. Ozan Fidan’ın da içerisinde yer aldığı araştırma geliştirme ekibi, Türkiye’de üretilen beyaz çayla ilgili olarak laboratuvar ortamında uzun süreli deneysel çalışma yürüttü.

JP53 ADI VERİLEN ETKEN MADDE BULUNDU

Meiji Pharmaceutical Üniversitesi’nde laboratuvar ortamındaki bilimsel çalışmalarda beyaz çaydan elde edilen farklı fraksiyonlar üzerinden çalışıldı. Bu çalışmada, beyaz çayın etil asetatlı fraksiyonundan elde edilen ve Rize’nin plaka numarası da göz önüne alınarak ‘JP53’ kod adı verilen maddenin kanser hücrelerini yok ettiği tespit edildi. Yapılan çalışmada, JP53 kodlu maddenin sağlıklı insan hücrelerine zarar vermediği ve sadece kanserli hücreleri yok ettiği, içerdiği antioksidan yapıdan dolayı da DNA hasarının onarılmasını sağladığı belirlendi.

Tokyo Meiji Pharmaceutical Üniversitesi, beyaz çaydan elde edilen ve kanser hücrelerini yok eden madde ile ilgili 13 sayfalık rapor hazırlandı. Bu raporun ardından 2 yıl süren bilimsel deney ve çalışmalar sonucu ilk aşamada kanserli hücrelerin ilaçla tedavi sürecine destek için gıda takviyesi ürünü üretildi. İkinci aşamada ise beyaz çaydan kanserli hücrelerin tedavisinde kullanılacak ilaç üretimi hedefleniyor.

KANSER TEDAVİSİNDE İLACA DESTEK ÜRÜN ÜRETİLDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, dünyada ‘imparatorların çayı’ olarak bilinen ve Türkiye’de 3 yıl önce üretimine başlanan beyaz çayın faydaların araştırılması için 2 yıldır dünyanın sayılı ilaç araştırma ve geliştirme kuruluşlarından olan Japonya’daki Meiji Pharmaceutical Üniversitesi ile ortaklaşa çalışma yürüttüklerini söyledi. Beyaz çaydan kanserli hücrelerin ilaçla tedavisine destek ürünü geliştirildiğini ifade eden Sütlüoğlu, “Kısa bir süre sonra Türk beyaz çayından elde edilen gıda takviyesi kanser tedavisinde ilaca destek ürünü olarak dünyada piyasaya çıkacak. Gıda takviyesi ürünün ardından süreç devam edecek. Önümüzdeki yıllarda sürdürülecek çalışmalarla beyaz çayımızdan kanseri tedavi edici ilaç üretileceği umudunu taşıyoruz. Bu yolda çalışmalarımız devam ediyor” dedi, beyaz çayın insan sağlığına oldukça faydalı bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

BEYAZ ÇAY

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde gerçekleştirilen çay tarımında 3 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur, tomurcuk olarak bilinen çayın üst filizlerini toplayan üreticilerden kilosunu 450 liradan satın aldı. 3 yılda toplam 1350 kilogram üretilebilen beyaz çayın 20 gramı 80 liradan, kilogramı ise 4 bin 500 liradan satılıyor. Dünyada kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın başta vücut direncini artırarak bağışıklı sistemini güçlendirmesinin yanında insan sağlığına önemli faydalarının bulunduğu biliniyor.

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