Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesine katkı sunmak amacıyla Kars’ta uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilecek. Rusya Federasyonu Avukatlar Odası’nın tam üyeliği kabul edildi. Tacikistan Barolar Birliği’nin üyelik başvurusu kabul edildi, üye sayısı 17’ye çıktı. TÜRK-AV bünyesinde Uluslararası Tahkim Merkezi kurulması kararı alındı.

TÜRK-AV (Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği), Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2. Olağan Genel Kurul toplantısında tarihi kararlara imza attı.

Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’da bulunan dost ve kardeş ülkelerin avukatlık örgütlerinin katılımıyla kurulan TÜRK-AV temsilcilerinden oluşan heyet Genel Kurul toplantısı öncesinde, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve TÜRK-AV Genel Sekreteri Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun öncülüğünde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Ziyarete, konuk baro başkan ve temsilcilerinin yanı sıra Türkiye Barolar Birliği Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurullarının üyeleri ve Baro Başkanları katıldı.

Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün huzuruna çıkan heyet, Mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçildi.

Feyzioğlu burada Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

Aziz Atatürk,

TÜRK-AV (Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği) Genel Kurul toplantısı öncesinde ister Balkanlar’da ister Kafkaslar’da ister Orta Asya’da olalım, hayatlarını adaletin gerçekleşmesine adamaktan onur duyan avukatlar olarak huzurunuzdayız.

Türkiye Barolar Birliği’nin ev sahipliğinde, dost ve kardeş ülkelerin avukatlık örgütlerini bir araya getiren bu büyük buluşmanın ortak paydası, kuruluşumuzun da harcı olan hukukun üstünlüğüdür, insan haklarıdır ve demokrasidir.

İnsanı en büyük değer kabul ederek emperyalizme karşı bağımsızlığı, ayrımcılığa karşı eşit yurttaşlığı savunan felsefeniz ve önderliğini yaptığınız eşsiz hukuk devrimi, dün olduğu gibi bugün de büyük bir öğreti olarak yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Aziz Hatıranız önünde; insanlığı daha iyi bir geleceğe taşıyacak tek yol olan hukuk yolundan ayrılmayacağımıza ve hukukun üstünlüğü mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz.

Anıtkabir ziyaretini takiben, Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve TÜRK-AV Genel Sekreteri Av. Metin Feyzioğlu’nun başkanlığında toplanan Genel Kurul’da;

Rusya Federal Avukatlar Odası’nın gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçme başvurusu kabul edildi. Tacikistan Barolar Birliği’nin üyelik başvurusu kabul edildi, üye sayısı 17’ye çıktı. Beş kişiden oluşan TÜRK-AV Yönetim Kurulu’nun sayısı 7 kişiye çıkarıldı, Rusya Federal Avukatlar Odası ve Azerbaycan Barolar Birliği temsilcileri Yönetim Kurulu’na katıldı.

TÜRK-AV Genel Sekreteri Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu TÜRK-AV Başkanı seçildi.

“Uyuşmazlıkları, aynı dili konuşan, aynı kültürü paylaşan avukatlar olarak birlikte çözme” hedefi doğrultusunda, TÜRK-AV bünyesinde Uluslararası Tahkim Merkezi’nin kurulması kararı alındı. TÜRK-AV’a bireysel üyelik kabul edildi. Bireysel üyeliğin esas ve yöntemi belirlendi.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin TÜRK-AV üyesi ülkeler bakımından yaratacağı iş birliği imkanlarını ve TÜRK-AV’ın bu sürece sunabileceği katkıları ele almak üzere Kars’ta uluslararası bir sempozyum düzenlenmesi kararlaştırıldı.

TÜRK-AV

TÜRK-AV (Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukat Örgütleri Birliği), Türkiye Barolar Birliği’nin girişimleriyle; tarihsel ve kültürel bakımdan dost ve kardeş ülkelerin avukatları arasında var olan olumlu ilişkileri ve işbirliği imkânlarını daha verimli ve kalıcı hale getirmek arzusu ile Türkiye Barolar Birliği’nin girişimleriyle kurulmuş olan uluslararası bir birliktir.

TÜRK-AV iki yıllık hazırlık süresini takiben Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’da bulunan dost ve kardeş ülke avukatlık örgütlerinin katılımıyla 8 Nisan 2016’da kurulmuştur.

Çok kısa süre içerisinde büyüyen TÜRK-AV, hukukun üstünlüğü ilkesini güçlendirme ana hedefi doğrultusunda avukatlık mesleğini geliştirmeyi, avukatlık örgütlerinin etkinliğini artırmayı, üye ülkelerin avukatları arasındaki iş birliği imkanlarını verimli ve kalıcı hale getirmeyi, üye ülkeler arasında yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası bir tahkim merkezi kurmayı amaçlamaktadır.