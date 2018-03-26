Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu “Türkiye ile Kırgızistan aynı okyanustan beslenmiş, aynı pınarlardan su içmiştir. Türkiye sizin kültür coğrafyanıza, Kırgızistan bizim kültür coğrafyamıza dahildir” dedi.

Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Türk-Kırgız Hukuk haftası nedeniyle Başkent Üniversitesi’nde program gerçekleştirildi.

Programda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Güven, Kırgızistan Devlet Hukuk Akademisi Öğretim Üyesi Zhakybakunov Erkinbek, Kırgizistan Barolar Birliği Başkanı Av. Bilim Raimkulov, Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ve Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal söz aldı.

Tarihte en sıcak, en yakın, en etkili, en sıcak ilişkiyi birlikte yaşıyoruz diyen Feyzioğlu, “Bunun için başta Mehmet Haberal ve Ali Haberal hocam olmak üzere Başkent Üniversitesinin tüm mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Kırgız halkının kültürel kodları ile Türk halkının kültürel kodlarının ortak olduğunu söyleyen Feyzioğlu “İki ülke aynı okyanustan beslenmiş, aynı pınarlardan su içmiştir. Türkiye sizin kültür coğrafyanıza, Kırgızistan bizim kültür coğrafyamıza dahildir” dedi.

TÜRK-AV 200-250 bin avukatı temsil ediyor

250 milyonluk bir coğrafyanın yaklaşık 200-250 bin avukatını temsil eden TÜRK-AV’ın (Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği) tüm başkanlarının da salonda olduğunu belirten Feyzioğlu, bu büyük birliktelikte yola çıkarken örnek aldıkları insanın Mehmet Haberal olduğunu kaydetti.

“Haberal Hocam, bize, zindanda kapalı kalmasının kendisini en çok Türk birliğini sağlamak için yapmayı hayal ettiği çalışmalardan alıkoyduğu için isyanla karşıladığını söylerdi” diyen Feyzioğlu, “Bugün Haberal Hocamı ve tüm vatanseverleri zindanlara atanlar, ya kendileri zindanda ya da bir hainin yapacağı gibi başka ülkelere gitmiş, kaçak ve oradan Türkiye’ye saldırmakta” ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, “Akademik çıtasını her yıl daha da yükselterek süreklilik kazanacağına inandığım bu etkinliğin, ortak tarihsel geçmişimizi, kültürel paydalarımızı güncellemenin yanında, hukuk paydasıyla daha ileri götüreceğine inancım tamdır.

Kırgızistan avukatlarının meslek örgütü Kırgızistan Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği’nin girişimleriyle 2016 yılında kurulan TÜRK-AV’ın kurucu üyesi olarak başından beri önemli katkılarda bulunmaktadır.

Kırgızistan Barolar Birliği Başkanı, değerli dostum Av. Bilim Raimkulov, 23 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirdiğimiz TÜRK-AV 2. Genel Kurulu için TBB’nin konuğu olarak ülkemizde, aramızda bulunmaktadırlar. Kendilerine ülkemize teşrifleri ve çok önemli katkıları nedeniyle huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum” dedi.