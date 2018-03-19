Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım son günlerde Zeytin Dalı harekatının yanı sıra İstiklal Marşı tartışmalarının da ülke gündemine oturduğunu belirterek, Türk adalarında14 yıldır İstiklal marşı yerine Yunan Milli Marşının okunmasının gözlerden kaçtığını belirtti.

Yalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mart 2018’de yapılan Muhtarlar Toplantısı’nda, İstiklal Marşı’nın bestesiyle ilgili görüşünü, “En büyük üzüntüm bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunmamış olmasıdır. Burada bestekârlara büyük iş düşüyor. Güfte var istenilen beste yok. Temenni ederiz ki o da çıkar” diye görüşünü mail olarak gönderince kendisini arayarak Yunan Milli Marşı konusunda sorular yönelttim.

Soru: Türk adalarında Yunan

Milli marşı ne zaman okundu?

Yalım: Erdoğan’ın, İstiklal Marşı’nın bestesi üzerinden gündemi değiştirmeye çalıştığını öne sürerek “ Türkiye’nin batısında 14 yıldır İstiklal Marşı yerine Yunan Milli Marşı okunuyor. Hem de Tayyip Erdoğan’ın himayesi ve koruması altında.”

Soru: Bu iddianızı nasıl ispat

edeceksiniz?

Yalım: “Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis’in, 13 Nisan 2017 Perşembe günü Muğla’nın Kalolimnoz Adası’nı ziyaret ettiğini ilgili haber, resim ve video görüntülerinin Yunan internet haber sitesi kalymnos-news.gr’de yayımlandığını vurgulayan Ümit Yalım, “Muğla Kalolimnoz Adası’ndaki işgalci Yunan askerlerini denetleyen Korgeneral Stefanis, Yunan ve Bizans bayrağının asıldığı kilisenin önünde işgalci Yunan askerleri ile birlikte poz verdi.

Perşembe gecesini Muğla Kalolimnoz Adası’nda geçiren Stefanis, 14 Nisan 2017 Cuma sabahı yapılan bayrak çekme törenine katıldı. Törende, Korgeneral Stefanis ve Yunan askerleri hep birlikte Yunan Milli Marşını okudular. Yunan Milli Marşı’nın okunduğu bayrak çekme töreninin video görüntüleri hem kalymnos-news.gr’de hem de Youtube’da yayınlandı. 1823 yılında yazılan ve Nikolaos Mantzaros tarafından bestelenen Yunan Milli Marşı’nda; “Tanırım seni o korkunç keskinliğinden kılıcının / Tanırım seni o şiddetle sarmalayan bakışından / Kutlu kemiklerinden dirilmiş Yunanların / O eski yiğitliğinle yeniden çok yaşa, çok yaşa ey özgürlük” sözleri yer alıyor.”

Soru: Sadece bu mu?

“Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis, 05 Ağustos 2017’de de Aydın Bulamaç Adası’nı ziyaret ettiğinin ilgili haber, resim ve video görüntüleri Yunan internet haber sitesi kalymnos-news.gr’de yayımlandı ve Korgeneral Stefanis, Aydın Bulamaç Adası’ndaki işgalci Yunan askerlerini denetledi. Geceyi Aydın Bulamaç Adası’nda geçiren Stefanis, 06 Ağustos 2017 Pazar sabahı yapılan bayrak çekme törenine katıldı. Törende, Korgeneral Stefanis ve Yunan askerleri hep birlikte Yunan Milli Marşını okudular. Yunan Milli Marşı’nın okunduğu bayrak çekme töreninin video görüntüleri hem kalymnos-news.gr’de hem de Youtube’da yayınlandı.”

Soru: Diğer ülkeler bu adaların Türkiye’nin olduğunu kabul ediyorlar mı?

Yalım: “İngiliz ve Amerikan haritalarında da, Bulamaç ve Kalolimnoz adalarının Türkiye’ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir.

1923 Lozan Antlaşması’na taraf olan İngiltere’nin 1943’te yayınladığı haritada, Bulamaç ve Kalolimnoz adalarının, 12 Ada deniz sınırının dışında ve Türkiye’ye ait olduğu açıkça gösterilmiştir.”