Turizmde Rusya canlandı, Avrupa durgun

Antalya’ya nisan ayında gelen turist sayısındaki yüzde 37’lik artış turizmcileri umutlandırdı. Turizmciler, Rusya’dan gelen turist sayısında olumlu gelişmeler olduğunu, Avrupa pazarındaki durgunluğun ise devam ettiğini söyledi.

Geçen yıl nisan ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 384 bin 72 iken, bu yıl 142 bin 277’lik artışla 526 bine yükseldi. Yılın ilk dört ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 864 bin 28’e ulaştı.

Antalya’ya nisan ayında gelen turist sayısındaki yüzde 37’lik artış turizmcileri umutlandırdı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Rus pazarında ciddi bir yükseliş yaşandığını söyledi. Antalya’ya 29 Nisan’da 41 bin Rus turistin geldiğini belirten Duran şöyle dedi:

“Avrupa pazarının durgunluğu sürüyor. Orada henüz bir hareketlilik yok. Son dakika rezervasyonları ve okulların kapanmasıyla mayıs ortalarına doğru Avrupa pazarının da hareketleneceğini bekliyoruz. Böyle devam ederse Antalya’da bu yıl 3.5 milyon Rus turisti bulacak gibiyiz. Pozitif bir görüntü var.”

UZAKDOĞU’DAN GELENLERDE CİDDİ HAREKETLENME

Ortadoğu ülkelerinden gelen turist sayısında son birkaç yıldır yükseliş görüldüğünü belirten Duran şöyle devam etti:“Antalya’da şehir merkezine yakın oteller, Ortadoğu pazarından faydalanıyor.

Onlar alışverişe de çok önem verdikleri için esnafa da büyük katkısı var. Uzakdoğu’dan da kültür turlarında ciddi hareketlenme var. Güvenlik açısından uzun zamandır herhangi bir şey olmaması turizmi tekrar hareketli günlerine doğru getirecek.”

HENÜZ GELİRLERE YANSIMADI

Gelen kişi bazlı rakamların henüz gelirlere yansımadığını anlatan Duran, gelir konusunda toparlanmanın birkaç yılı alacağını söyledi. Duran, “Son iki yılda fiyatlarda ciddi indirimler yapmıştık. Bunun gelire yansıması biraz daha zaman alır. İlk etapta insanları ülkeye getirmek lazım, devamında da gerçek değerlerinden tesislerimizi satabilelim” dedi.

NİSANDA ALMANYA’DAN DA ARTIŞ VAR

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı da, yılın ilk 4 ayında gelen turist sayısındaki artışta en büyük payın Ruslara ait olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Temennimiz bu trendin sezon sonuna kadar devam etmesi ve yılı 2014 yılı rakamlarıyla kapatmak. Nisan ayında oluşan yüzde 37’lik artışın yıl sonuna devam etmesini diliyoruz.

Nisan ayında Almanya pazarında da bir iyileşme görüldü. Almanya’dan gelen turist sayısında en azından geçen yıla oranla düşüş yok. Hatta nisan ayında Almanya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısında yüzde 2’lik yükseliş var. Gelişmeler trendin olumlu gideceğini gösteriyor.”

AVRUPA PAZARINDA KAN KAYBI

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise beklentilerinin, nisan ayındaki yükselişin sezon sonuna kadar devam etmesi olduğunu söyledi. Geçen yılki rakamların üstünde değişiklik yaşanacağını öngördüklerini dile getiren Ayık şunları kaydetti:

“Rusya Federasyonu ve Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan geçen seneki rakamlar neredeyse sıfırdı. Geçen yılki rakamları düşündüğümüzde bu yıl sayılar sevindirici. Avrupa ile sıkıntılarımız var. Umarım bu sıkıntılar aşılır ve geçen yılki rakamların üstüne çıkılabiliriz. Antalya inşallah yoluna bu şekilde devam eder. Asıl kan kaybı Avrupa’da var. Belirleyici olacak olan Avrupa pazarıdır.”

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