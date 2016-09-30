Turizmcilerden 2017 hazırlıkları

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ALMAN Seyahat Acenteleri Birliği’nin (DRV) Berlin’de düzenlenen destinasyon komisyon toplantısına katılan Türk turizmciler, 2017 yılına yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunarak sorunları azaltmaya yönelik fikir alışverişi yaptı.

Türk turizmciler, Dünya Turizm Günü’nde Almanya’da buluştu. Berlin’de düzenlenen Alman Seyahat Acenteleri Birliği’nin destinasyon komisyon toplantısına, TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün, TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi ve Didim Fahri Hemşerisi Hüseyin Baraner ile Didim Ticaret Odası Meclisi üyesi ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği Yurtdışı Komisyon üyesi Hikmet Atilla da katıldı. Toplantıda ayrıca, Almanya, İsviçre ve Avusturya’da tur operatörlüğü yapan Bentour yöneticisi Deniz Uğur ile Almanya’da turizmcilik yapan Önder Sancarbarlaz da yer aldı.

TÜRK TURİZMİNDE YÜZDE 28 KAYIP

Alman pazarında Türkiye’nin yeri, ikili turizm ilişkilerinin gidişatı ve stabilizasyonuna yönelik belirlenen stratejilerin değerlendirildiği toplantıda, Türkiye’nin 2016 yılında geçen yıla göre yüzde 28’lik bir kaybın üzücü olduğu ve düzeltilmesi gerektiği vurgulandı.

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Toplantıyı değerlendiren Didim Ticaret Odası Meclisi üyesi ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği Yurtdışı Komisyon üyesi Hikmet Atilla, 2017 yılının da değerlendirildiği toplantıda, kısa zamanda neler yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi. Atilla, “Berlin’de Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) toplantı salonunda yapmış olduğumuz bu toplantı verimliydi.

Olumlu konuşmalar oldu. Çalışmaların sadece fuarlara endekslenmemesi gerektiği DRV-TÜRSAB arasında olan bu buluşmada gösterildi” dedi. 27-29 Ekim 2016’da Kuşadası’nda yapılması planlanan DRV kongresinin iptal edilerek, 2018’e ertelenmesinden sonra yapılan ilk toplantı olduğunu ifade eden Didim Ticaret Odası Meclisi üyesi ve Alman Seyahat Acenteleri Birliği Yurtdışı Komisyon üyesi Hikmet Atilla, “Bu açıdan da önemliydi. Kongre, aynı tarihlerde Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılacak. Türkiye olarak Berlin’de gerçekleşecek kongrede Türkiye’yi nasıl tanıtacağımız ve ön plana çıkaracağımız da görüştüğümüz konular arasındaydı. Toplumda oluşan algının değişmesi için siyaseti, ikili ilişkileri ve sosyal medyayı iyi kullanmak gerektiği de vurgulandı” diye konuştu.

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