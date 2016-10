Turizmciler gelecek sezondan da umutsuz

TÜRKİYE ile Rusya arasındaki uçak krizi, terör saldırısı, darbe girişimi gibi bir çok nedenle turizmde çöküş yaşayan ve sezonu büyük kayıplarla kapatan turizmciler, önümüzdeki yıl için de karamsar tablo çizdi. Yurt dışı temaslarını değerlendiren turizmciler, “2017 yılı kayıpları ürkütücü boyutta. Avrupa ülkelerindeki İslamofobi, yerini Türkofobi’ye bırakıyor, acil müdahale gerekir” dedi.

Yurt dışı temasları, fuar ve tur operatörleriyle görüşmelerini DHA’ya aktaran turizmciler, kruvaziyer ve konaklama turizminde 2017 yılı kayıplarının şimdiden ürkütücü boyutlara ulaştığını dile getirdi.

Orta Avrupa ülkelerinde yaygın olan İslamofobi hastalığının yerini Türkofobi’ye bıraktığını öne süren Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Kuşadası Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Fahrettin Çiçek, “Türkiye ile ilgili çok ciddi sıkıntı var” dedi.

Paris Porte de Versailles Fuar Merkezi’nde düzenlenen IFTM Top Resa 38’inci Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katıldığını, Fransız Tur Operatörleri Sendikası (SETO) Genel Sekreteri Jürgen Bachmann başta olmak üzere bir çok tur operatörü ile görüştüğünü aktaran Çiçek, Türkiye’nin imajının sıkı bir çalışma ile düzeltilebileceğini söyledi. Fahrettin Çiçek, şöyle konuştu:

“Paris’te fuardaydım. Maalesef ilk fuarımızın verimli geçtiğini söyleyemem. Aşılması gereken çok daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Orta Avrupa ülkelerinde ‘İslamofobi’ hastalığı yerini ‘Türkofobi’ye bırakmış. Türkiye ile ilgili çok ciddi sıkıntı var. Türkiye ve Kuzey Afrika ülkeleri ikinci plana atılmış. Önümüzdeki sezonla ilgili tur operatörleri çok çekingen. Önümüzdeki bu engelleri aşmak için çalışmalara şimdiden başlamamız gerekiyor. Bu sene krizi bir şekilde yönettik. Asıl sıkıntı 2017 yılında başlayacak. Çünkü elimizde bir potansiyel yok. Eğer bu noktadan devam edersek sektörü yükseltmemiz çok zor. Bu pazarlardaki kapasitelere şimdiden müdahale etmek zorundayız. Verilecek destek ve teşvik programlarına şimdiden karar vermemiz gerekiyor. Birlikte tanıtım, birlikte ağırlama, akaryakıt desteği gibi teşvikler şimdiden açıklanmalı. Uçakların yönünü Türkiye’ye çeviremezsek onlar rotasını bulur.”

“TEŞVİKLER BUGÜNDEN

AÇIKLANMALI”

Kuşadası Otelciler Birliği (KODER) Yönetim Kurulu üyesi Gürsel Tonbul’da Avrupa’nın en büyük tur operatörlerinden alınan verilere göre kış rezervasyonlarının bıçak gibi kesildiğini söyledi. Tonbul, şöyle konuştu:

“2017 için erken rezervasyonlar yok denecek kadar az. Bu aşamadan sonra rezervasyon beklentisi gerçekçi değil. Bu da kış döneminin turizm sektörü için çok ağır ve zorlu geçeceğinin göstergesidir. İspanya yüzde 60-70, Yunanistan yüzde 40-50 geçtiğimiz yıla göre önde gidiyor. Bu da bizim kaçırdığımız rezarvasyonları aldıklarının açık göstergesidir.

2017’ye dair muhtemel kayıplar bugün itibarı ile ürkütücü görünüyor.Teşvikler devam edecek ise ki etmeli; nasıl ve hangi koşullarda teşvik verileceği bu günden belirlenmeli. Geç kalınmamalı ki özellikle erken rezervasyonlardaki kayıplar engellensin. Türkiye Avrupa pazarındaki ismini, müşteri hafızalardan silinmeden koruyabilsin. Geç verilen kararlarla, vaktinde belirlenemeyen teşviklerin sektöre beklenen desteği sağlayamadığını bu yıl gördük.”

KRUVAZİYER GEMİLERİNİN REZERVASYONLARINDA DA DÜŞÜŞ VAR

Sea Song Ege Bölge Müdürü Mert Kavafoğlu, kruvaziyerle gelecek turist sayısında düşüşlerin her geçen gün arttığını söyledi. Kavafoğlu, kruvaziyer seferlerindeki düşüşlerin, her geçen gün katlanarak devam ettiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

“Önümüzdeki yıl kruvaziyer sefer sayısının üç haneli rakamlara çıkması çok zor gibi görünüyor. Şu an fuarlar devam ediyor. Sayıyı yükseltmeyi umut ediyoruz fakat çokta umutlu değiliz. Temmuz ayı itibariyle 2017 yılı satışlarımız başladı. Gelinen noktada çok kötü bir tablo ile karşı karşıyayız.

“Efes, Meryemana burada oldukça Kuşadası’na sırtını dönmez’, denilen kuruvaziyer gemileri, Kuşadası’nı destinasyonun içinden çıkarmaya başladı. Her gittiğimiz yerde karşımıza güvenlik sorunu çıkıyor. Artık Türkiye’deki yatırımcılar, yurt dışında yatırım düşünmeye başladı. Kuşadası için kruvaziyer gemileri olmazsa olmaz. Ama çok ciddi iptaller, büyük düşüş bizi bekliyor.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...