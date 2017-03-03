Turizm dedektifi Türkiye- İspanya’yı testi

Almanya’da bir TV kanalı, iki çifti 120’şer Euro bütçeyle İspanya ve Türkiye’ye tatile gönderdi.

Türkiye’ye gelen çift Antalya’da 5 yıldızlı otelde, İspanya’daki çift ise bu bütçeyle 3 yıldızlı bir otelde kalabildi.

Antalya’daki çift temiz ve kaliteli bir hizmet alırken, İspanya’daki çiftin odasının bakımsızlığı dikkat çekti. Turizm dedektiflerinin 4’ü de Antalya’ya tam not verdi.

Türkiye’nin en önemli iki turizm pazarından Almanya’dan ProSieben TV kanalı, Almanların en çok seyahat ettiği iki ülke İspanya ve Türkiye’ye ikişer kişiden oluşan ve sektörde ‘turizm dedektifi’ olarak adlandırılan 4 kişiyi tatile gönderdi. 4 kişiden 2 kadın turizm dedektifi İspanya’ya, bir çift de Antalya’ya gönderildi. İki çifte de konaklama için 120’şer Euro bütçe verildi.

İspanya’ya giden iki kadın 3 yıldızlı bir otelde kalırken, Antalya’ya gelen çift ise 120 Euro’ya Konyaaltı sahilindeki 5 yıldızlı otelde yer buldu.

İki ülkeye giden tatilciler otel ve odalarına girişlerinden odalarındaki durumlara, sahile ve dışarıda alışveriş gibi birçok ayrıntıyı tek tek değerlendirdi. Karşılıklı online iletişim kuran turizm dedektiflerinin 4’ü de Antalya’ya tam not verdi.

TURİZM DEDEKTİFLERİ HER YERDE VAR

Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektöründe tur operatörleri ve acentelerin ‘turizm dedektifi’ uygulamasını uzun yıllardır kullandıklarını belirtti.

Recep Yavuz, “Otellerden habersiz seçilen kişiler otellere gönderilir ve normal bir misafir gibi tatilini yaptıktan sonra, otellerin artı ve eksilerini belirten raporu kendi kurumlarına iletirler” dedi.

Bu şekilde hazırlanmış ve internette son dönemde sıkça dolaşan filmde ise Türkiye ile İspanya karşılaştırması yapıldığını belirten Yavuz, “Burada iki çift seçiliyor ve aynı parayla, bir çift İspanya’ya, bir çift Türkiye’ye gönderiliyor. Onların tatil boyunca yaşadıkları da internet ortamında ve medyada yayımlanıyor.

Biz de bunu yeni gördük ve sonucuna çok sevindik. Çünkü gerçekten çok objektif bir çalışma olarak Türkiye ve İspanya arasındaki farkı çok net ortaya koyduğu için şu an turizm piyasasında çok gündemde olan bir film” diye konuştu.

AÇIK ARA TÜRKİYE ÖNDE GÖSTERİLDİ

Filme ilişkin de bilgi veren Yavuz, videoda Antalya’daki 5 yıldızlı oteli seçen çiftin bembeyaz ve temiz bir odaya girdiği ve etkilendiği, İspanya’daki aynı bütçeyle 3 yıldızlı otele giden çiftin ise odaya girdiğinde klima kapağının kırık, klimanın çalışmadığı, çarşafların üzerinde saç kılı ve lekeler ile banyoda küfle karşılaştıkları ve hayal kırıklığına uğradıklarının anlatıldığını söyledi.

Fiyat karşılaştırması için çarşıya çıktıklarında Antalya’daki çiftin bir top dondurmayı 50 Cent’e, İspanya’daki çiftin ise 1.80 Euro’ya satın aldığının gösterildiğini belirten Yavuz, “Sonuç olarak ellerine 120’şer Euro verilip deniz kenarında tatile gönderilen iki çiftin de değerlendirmeleri sonucunda açık ara Türkiye kazanan taraf. Alman televizyon kanalı bütün dünyayla da bunu paylaşıyor” dedi.

OTELE DE SÜRPRİZ OLDU

Otelin İşletme Müdürü Mehmet Şahin ise Alman televizyon kanalının otellerden habersiz hazırladığı videonun medyada yayınlandığı ve sosyal medyada da hızla yayıldığını belirterek, “Biz de bunu görsel basından öğrendik ve açıkçası bizim için de sürpriz oldu” dedi. Şahin, şöyle devam etti:

“Misafirlerin burada tatil yaptığı dönemde asli görevimiz olan memnuniyeti sağladığımızın görsel basında da bu şekilde yansıması bizi hem çok şaşırttı hem çok mutlu etti. Misafirler buradaki gözlemlerinde son derece görsel belgelerle sonuca ulaşmış ve pozitif yorumlarda bulunmuş. İspanya’da aynı fiyat oranındaki bir otelle kıyaslamışlar.

Bu gözlem sonucunda tatil yapanların gözlemlerindeki ortak nokta belki daha yüksek fiyatta bile yapılamayacak tatilin otelimizde gerçekleşmiş olması yönünde. Bu otelimiz ve Türkiye adına bizi ayrıca mutlu etti. Bununla ilgili dönüşleri de çok hızlı bir şekilde alıyoruz ve bu da bizi motive ediyor.

Tesisimize yurtdışından gelen misafirler bu videoyu izlediklerini ve o lokasyonları merak ettiklerini söylüyor ve pozitif yorumlarını bize iletiyorlar. İnşallah 2017 yaz sezonu için bir nebze de olsa artış sağlanmasına katkısı olursa mutlu oluruz.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...