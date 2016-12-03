BODRUM’da ilk etabı geçen mart ayında açılan Pedasa Antik Kenti Leleg Yolu Projesi’nin ikinci etabı ise ilkbahar aylarında tamamlanacak. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Bu yolumuz dünyanın dört bir yanından gelen turistlerimiz için cazibe yolu olur” dedi.

Bodrum ilçesinde Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Bodrum Belediyesi ve Bodrum Doğa Severler Kulübü’nün (BODOSK) destekleriyle mart ayında açılışı yapılan Pedasa Antik Kenti Leleg Yürüyüş Yolu’nın ikinci etabı hazırlanıyor.

BODOSK kurucularından rehber, harita ve kadastro mühendisi Hıdır Çam, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi zenginlikleri ile de önemli bir merkez olan Pedasa Antik Kenti’ndeki 2400 yıllık Leleg Yolu’nun 8 kilometrelik birinci kısmının tamamlandığını söyledi.

Bir yıldır süren çalışmalarda Etrim Mahallesi’nden Turgutreis’e kadar yapılan patika yolu ise tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Çam, “İkinci bölümde insanların fazla giremediği, patika yolların olmadığı bölgelerde çalışmalarımızı yaptık.

Bu bölgelerdeki tarihi kalıntıların olduğu bölgelere patikalar açtık. Şu anda büyük bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Daha sonra bunların işaretlenmesi ve tabelaların dikilmesi aşaması gelecek. Çok büyük olasılıkla ilkbahar sonuna ikinci bölümü de açmış olacağız” dedi.

KAÇAK KAZILAR VAR

2400 yıllık Leleg Yolu’nu yeniden canlandırma çalışmaları sırasında define avcılarına sıklıkla rastladıklarını belirten Çam, sorunun çok vahim boyutlara ulaştığını söyleyerek, “Tüm eski kalıntıların, tarihi eserlerin olduğu yerlerde yoğun şekilde kaçak kazılar yapıyorlar ve eskisi gibi rastgele kazmıyorlar. Aletler var, cinsini buluyorlar, miktarını önceden saptayıp ona göre kazıyorlar ve gördüğümüz yerlerde 8 metreye kadar yer altına indikleri yerler var.

Kayaları oydukları yerler var, dinamit kullandıkları yerler var. Tarihi eserlere zarar veriyorlar, korkunç derecede tarih ve doğa katliamı var. Bu tarihi yolun yeniden canlanması ile bu define avcılarının daha rahat hareket edemeyeceğini düşünüyoruz” dedi.

TURİZMDE ALTERNATİF OLACAK

CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, tarih ve kültür çalışmalarına her zaman destek verdiklerini belirterek, “İlçemizde deniz, kum, güneş haricinde kültür, tarih ve doğa yürüyüşleri turizm alternatiflerini oluşturuyor. Dünyada yaklaşık 20 milyon kişi hem yürüyor, hem spor yapıyor hem de turizm yapıyor.

Bodrum’da iklim olarak yılın 12 ayı bu tür turizme çok uygun. Bu avantajı kullanmak için 2014 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı ile bir proje yaptık. Bunun ilk etabını açtık. İkinci etabı ise hazır hale geliyor. Bu yolumuz dünyanın dört bir yanından gelen turistlerimiz için cazibe yolu olur. Turistler Bodrum’un tarihini, manzarasını ve denizden ibaret olmadığını görürler” dedi.

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