Turist girişlerindeki azalma Şubat ayında da sürdü  

Şubat ayında Türkiye’ye gelen yabancı sayısı, 2016 Şubat ayına göre yüzde 6.51 azalarak 1 milyon 159 bin 833’e düştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden alınan geçici verilere göre; 2017 yılı Şubat ayında Türkiye’ye ziyaret eden 1 milyon 159 bin 833 yabancı ziyaretçinin yüzde 0.31’ini oluşturan 3 bin 624’ü günü birlik ziyaret edenlerden oluştu.

Şubat ayında gelen yabancı ziyaretçiler, yüzde 50.94 ile ve 590 bin 768 kişi ile en çok İstanbul‘dan giriş yaparken sırasıyla Edirne yüzde 13.77 ve 159 bin 659 kişi; Artvin yüzde 12.62 ve 146 bin 337 kişi; Antalya yüzde 5.75 ve 66 bin 672 kişi ve Ağrı yüzde 3.16 ve 36 bin 669 kişi ile takip etti.

Emniyet verileri 2017 yılı Ocak-Şubat dönemine genişletildiğinde yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8.12 azalarak 2 milyon 215 bin 307 kişi oldu.

Bu dönemde giriş yapılan iller sıralaması da şöyle belirlendi:

1-İstanbul yüzde 51.99, 1 milyon 151 bin 648 kişi.

2-Artvin yüzde 13.15, 291 bin 383 kişi.

3-Edirne yüzde 12.55, 277 bin 919 kişi.

4-Antalya yüzde 5.93, 131 bin 325 kişi.

5-Ağrı yüzde 3.13, 69 bin 335 kişi.

2017 yılı Şubat ayında Ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Gürcistan 140 bin 463 kişi ve yüzde 12.11 ile birinci, İran 232 bin 232 kişi ve yüzde 11.26 ile ikinci, Bulgaristan 106 bin 26 kişi ve yüzde 9.14 ile üçüncü sırayı aldı. Dördüncü ülke Almanya ve beşinci ülke ise Irak oldu.

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