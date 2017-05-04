Abdülcanbaz karakterinin yaratıcısı, karikatürist Turhan Selçuk anısına, Milas Belediyesi tarafından İstanbul’da sergi düzenleneceği bildirildi.

Milas Belediyesi tarafından 2011 yılından 2016 yılına kadar düzenlenen Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’nda ilk üç sırayı almış ve özel ödüllere layık görülmüş karikatürlerin beğeniye sunulacağı sergi, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 18.00’da açılacak. Karaköy’deki Schneıdertempel Sanat Merkezi’ndeki serginin koordinatörlüğünü İzel Rozental üstlenecek. Uluslararası Turhan Selçuk Yarışması Karikatür Sergisi, Çarşamba – Pazar günleri arasında, 12.00 -18.00 saatleri arasında gezilebilecek. 2011 -2016 yılları arasında yarışmaya katılarak ödül almaya hak kazanan karikatüristlerin çizdiği 60 karikatürün beğeniye sunulacağı serginin açılışına Turhan Selçuk’un eşi Ruhan Selçuk, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yarışmada jüri üyeliğini üstlenen Kamil Masaracı, Turhan Selçuk’un sevenleri, karikatüristler ve sanat severlerin katılacağı bildirildi.

‘ÜÇÜNCÜ SIRADA GÖSTERİLİYOR’

Türkiye ve dünya karikatürünün büyük ustası Turhan Selçuk anısına ulusal ve uluslararası alanda böylesine önemli bir yarışma düzenlemekten son derece mutlu olduklarını belirten Milas Belediye Başkanı CHP’li Muhammet Tokat şunları söyledi:

“Bu yıl 7’incisini düzenleyeceğimiz yarışmamıza ilgi her geçen yıl artıyor. Yarışmamız, Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması ve Nasrettin Hoca Karikatür Yarışması’nın ardından şu anda üçüncü sırada gösteriliyor. Ulusal ve uluslararası alanda bu denli öneme sahip olması ve önemsenmesi, usta yazarımız Yaşar Kemal’in ‘Turhan’ın büyüklüğü ününden değil, ünü büyüklüğünden gelir’ sözünün doğruluğunu bir kez daha göstermiştir. Usta çizerimize olan minnet ve vefa borcumuzu İstanbul’da düzenleyeceğimiz karikatür sergisi ile bir kez daha gösterme fırsatını bizlere sunan emeği geçen herkese teşekür ediyor, 24 Mayıs’taki açılışa Turhan Selçuk’un dostlarını ve tüm karikatür severleri bekliyoruz.”

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