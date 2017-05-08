Turfanda nektarin hasadı başladı

Adana’da katma değeri yüksek olması nedeniyle tercih edilen turfanda nektarinin (tüysüz şeftali) hasadına başlandı.Geçtiğimiz yıllarda nisan ayı ortalarında hasadı yapılan açık alanda yetiştirilen nektarin, bu yıl havaların serin gitmesi nedeniyle mayıs ayında olgunlaştı.

Bahçede kilosu 2- 3 liradan alıcı bulan nektarinde, kış aylarında yaşanan zirai don nedeniyle rekolte de düşük oldu. Nektarin üreticisi Ziraat Mühendisi Mustafa Pamuk, rekoltenin az olması ve fiyat düşüklüğünün üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi.

Pamuk, “Marketlerde şu anda fiyatı 20- 30 liradan satılan nektarinin hasadı başladı. Ancak çocuk gibi ilgilendiğimiz, masraf ettiğimiz ürünümüzü bu yıl bahçede kilosu 2- 3 lira arasında satabiliyoruz. Geçen yıl bahçede kilosu 5 liradan alıcı bulmuştu” dedi.

ADANA TURFANDAYA UYGUN

Bahçesinde 60 dekar alanda hasadın devam ettiğini söyleyen Mustafa Pamuk, Adana’nın erkenci meyve için uygun iklim şartlarına sahip olduğunu söyledi. Pamuk şöyle konuştu:

“Adana yılda 2, hatta 3 ürüne kadar tarımsal üretimin yer almasının yanında, erkenci dediğimiz turfanda türleri içinde uygun iklim koşullarına sahip. Bahçemizde bu yıl normalde tam verim almamız gerekirken, kış aylarında yaşanan zirai don nedeniyle biraz düşük oldu.

Turfanda nektarinler ocak ayının sonlarına doğru çiçek açarlar. Ancak özellikle ocak ayında yaşanan zira don nedeniyle ağaçlarımızda kısmi kuruma ve çiçeklenme az oldu. Bunun sonucu olarak da bu yıl ürün veriminde önceki yıllara göre biraz azalma oldu.

Mayıs sonuna kadar ara ara hasat ederiz ve bizim turfanda nektarinimiz biter. Sonrasında hasat dönemi biraz daha geç olan türler piyasaya çıkar. Ancak bu yıl hasatta rekolte az oldu.”

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