Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde turfanda kiraz hasadı sürüyor. Nisan ayının ortasında başlayan hasatta toplanan kirazlar kilosu 20 liradan alıcı bulurken, son dönemde fiyat 16 liraya kadar geriledi. Bölgedeki üreticiler ise bu yıl hava şartları ve su sıkıntısı nedeniyle rekoltenin düşeceğini söyledi.

Gazipaşa’da 2 bin 500 dekar alanda kiraz üretimi yapılıyor ve yılda yaklaşık 1600 ton rekolte elde ediliyor. Kiraz 500- 800 rakımlardaki Doğanca, Çile, Gökçesaray, Sugözü, Şahinler mahallelerinde üretiliyor.

Kiraz ağacından yaşına göre 1 ile 300 kilo arasında değişen oranda ürün elde ediliyor. Bu yıl ilk çıkan turfanda kiraz 20 liradan alıcı bulurken, son dönemde 16 liraya kadar geriledi. Hasat bitimine kadar farklı fiyat aralıklarında satılan kirazın sezonu kilosu 6 liradan kapatması bekleniyor.

‘SU SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ’

Çile Mahallesi’nde kiraz üreticisi Erdoğan Bulut (49), 15 dekar kiraz bahçemiz var. Turfanda kirazın kilosunu 16 liradan satıyoruz. Mahallemizde su sıkıntısı var. Kuyulara ruhsat verilmiyor. Ruhsatlı açılması için çözüm istiyoruz. Biz kazanırsak, devlet kazanacak. Devlet var olursa biz var olacağız. Sadece ben değil köyde 10 aile faydalanıyor. Bahçeden 80- 100 bin lira para kazanıyoruz. Vergilerimizi veriyoruz. Bunları da göz önünde bulundurarak en azından ruhsatlı kuyu açmamıza izin verilmesini istiyoruz dedi.

YEVMİYE 100 LİRA

Kiraz toplayarak geçimini sağlayan İrfan Çağlayan (54), bahçelerde günlük 100 lira karşılığında kiraz topladığını, mahallenin en büyük sorunun su olduğunu vurguladı.

‘ÜRETİCİLERİMİZ DESTEKLENSİN’

Kiraz bahçelerinde kiraz üreticilerini ziyaret ederek işçilerle kiraz toplayan Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik ise şunları kaydetti

Bölgemizde ilk kirazı yetiştirip İstanbul, Ankara gibi illerine göndermenin yanı sıra ihracat ediyoruz. Çiftçilerimizin su sıkıntısı var. Sulama kuyularına ruhsat alınamıyor. Bu sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Ruhsatlandırmada sıkıntı çekiyoruz. Sulama kuyuları için ruhsat verilmesi gerekiyor ki üretimimiz artsın. Destekleri az buluyoruz. Çiftçilerimiz desteklensin. Şu anda 16 liraya kiraz alıcı buluyor. Maliyetler fazla, üretici kazanmıyor. Desteklenme şart.

‘İLK TURFANDA KİRAZI 20 LİRADAN SATTIK’

Kiraz bahçesinde eşine yardım eden Mumine Bulut (45) da Geçimimizi kirazdan sağlıyoruz, çalışıyoruz. İşçilerle birlikte çalışıyoruz. Nisan ayının 20’sinde ilk turfanda kirazın kilosunu 20 liradan verdik dedi.

‘BU YIL VERİM DÜŞÜK’

Çile Mahallesi’nde kiraz üretimi yapan Kemal Aksoy (48), Nisan ayının 20’sinde erkenci cins olan Burlat cinsi kirazı topladık. Kilosunu 20 liradan sattık. Şu anda Napolyon cinsi kirazı toplamaya başladık ve 16 liradan alıcı buluyor. Geçen yıla göre verim düşük. Hava şartları iyi gitmedi. Çiçek zamanı tozlaşma iyi olmadığı için verim çok düşük. 16 dekar bahçemizde 400 kiraz ağacından 16 ton toplarken, bu yıl yarı yarıya rekolte düşük olacak diye konuştu.

‘GİRDİ MALİYETLERİ YÜKSEK’

Doğanca Mahallesi’nde kiraz üreticisi Güler Kaptanoğlu (45), şöyle dediİlk kirazları 20 liradan, şimdi ise 16 liradan alıcı buluyor. Hava şartları ve ihracat devam ederse memnun kalıyoruz. 16 dekar yerimiz var, 400 kiraz ağacımız var. Geçen yıl 12 ton rekolte oldu ama bu yıl 10 ton verim elde edeceğimizi düşünüyorum. Kiraz kış ayında soğuk isteyen bir meyve. Bu yıl kış biraz ılık geçti. Bu da verime yansıdı. Kiraz yetiştiriciliği zahmetli bir iş. Girdi maliyeti çok fazla, kullandığımız gübrelerin de ucuzlamasını istiyoruz. Devletimizden bu konularda destek verilmesini istiyoruz.

‘YETKİLİLERE BAŞVRUUMUZU YAPTIK’

Çile Mahalle Muhtarı Nihat Gürkan da Erkenci kirazların hasat dönemi bitti. Mahallemizde sulama suyu ve içme suyu sıkıntımız var. Üretim için su şart ve bu konuda yetkililere başvurumuzu yaptık. Bu konuda yardımcı olacaklarını bildirdiler dedi.