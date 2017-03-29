Turcas, Türkiye’de elektrik üretimi alanındaki ortağı Alman enerji devi RWE’nin yenilebilir enerji ile dağıtım ve perakende elektrik satışına odaklanan iştiraki Innogy ile küresel düzeyde yenilenebilir enerji alanında işbirliğine gidiyor.

Turcas’tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin petrol ve enerji odaklı öncü yatırım şirketi Turcas Petrol AŞ, Denizli Doğalgaz Çevrim Santrali yatırımındaki ortağı RWE AG’nin iştiraki Innogy SE ile güneş ve rüzgar enerjisine dayalı yenilenebilir enerji üretim projeleri ve enerji depolama yatırımları alanlarında işbirliği yapmak amacıyla bir niyet protokolü imzaladı.

Innogy CEO’su Peter Terium ile Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy tarafından imzalanan Protokol, iki şirketin herhangi bir süre veya coğrafi sınırlama olmaksızın yenilenebilir ve yenilikçi enerji teknolojilerine odaklı yatırımlar hayata geçirmesini hedefliyor.

Innogy’nin Almanya Essen’de bulunan merkezinde gerçekleşen imza töreninin ardından bir değerlendirmede bulunan

Turcas Petrol CEO’su Batu Aksoy, enerji sektörünün çok büyük bir hızla değiştiğini ve dönüştüğünü hatırlattı.

Yeni teknolojiler sayesinde yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminde maliyetlerin düştüğünü müşterilerin de artık enerjisini daha temiz kaynaklardan tedarik etmeyi tercih ettiğini dile getiren Batu, “Biz de yenilenebilir enerji ve inovatif enerji teknolojileri alanında Avrupa’nın yeni devi haline gelen INNOGY ile işbirliğine giderek, bu küresel dönüşümün ülkemize yaratacağı katma değeri yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

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