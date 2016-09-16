Türbanlı teröristler…

Türkiye’de AK Parti iktidara geldiğinde İsveç ve batı medyası Türkiye’yi batıdan kopan daha çok İslam ülkelerine kayan bir ülke olarak göstermişlerdi.

Türkiye’de sanki AK Parti iktidarına kadar nüfusunun yüzde 99,9’u Müslümanlar özgürce ibadetini yapamıyordu.

Sadece türban konusunda resmi yerlere girişte yasak vardı. Onun dışında bugünkü gibi dini inançlar alabildiğine özgürdü. Türkiye’de bir zaman yasak olan bu türban, zaten birçok Avrupa ülkesinde de bugün aynı hassasiyetle bakılıyor. Yani türbana bir dini motif, siyasi bir bakış olarak bakılıyor.

NEDEN TÜRBAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL

Peki, o güne kadar Türkiye’de kadınlar başlarını örttükleri için dışlanıyor muydu? Bunu kimse söyleyemez. Devletin bir laiklik kavramı vardı ve o bir bakış sistemdeydi.

ÖZGÜRLÜK DE BİR YERE KADAR

Ben şahsen dini başta olmak üzere tüm özgürlükleri savunan biriyim. Eğer günlük yaşantımıza ve devletin işleyişine zarar vermediği sürece. Her şey de bir tolerans tabii ki olacak.

Ancak bu insanların özeline karışmamak kaydıyla olursa. Ben nasıl türbanlı bir bayana saygı gösteriyorsam, ondan da başı açık, mini etek giymiş, eli, ayağı ojeli bayana saygı gösterilmesini aynı oranda beklerim.

Geçenlerde kendi facebook sayfama 1923’den sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına verdiği önemin fotoğraflarını koydum.

O yılların akımı olan başı açık, batı giysili, yüzünü Avrupa’ya açmış Türk kadını fotoğraflarıydı bunlar.

NEDEN MODERNLEŞTİRDİ

Peki, Cumhuriyet’i daha kurulma aşamasında o kadar sorun var iken, ulu önder neden daha bu ülkenin taşlarını koyarken, modern giysili Türk kadını imajı yaratmak istemiş olabilir?

Ülkesini her haliyle modern ve çağdaşlaşan bir ulus haline getirmek istiyor. Tabii burada sadece Türk kadını üzerinde de odaklaşırsak yanlış olur. Türk erkeğini de modern çizgiye getirmek için elinde geleni yapmış, İşte şapka devrimi, kendisinin de giydiği batılı kıyafetlere bakacak olursak bunları görürüz.

Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim, irfan görmüş bir Osmanlı subayı Türk insanını her haliyle modern, çağdaş aynı zamanda dinine bağlı bir Türk insanı yaratmak istemiş.

Osmanlı döneminde dini kullanan, yozlaştıran yapıya adeta tepki göstermiş. Dini vazifelerin, kılık kıyafet ile değil. Uygulama ile yapılacağını göstermiş.

Şimdi düne göre toplumsal yaşantımızda ne fark oldu?

Bakın FETÖ’cü türbanlı kadınlar yani onların deyimiyle ablalar da terör örgütü mensubu diye tutuklandılar.

Yani türban saf İslam değerlerinin dışında teröristlerin de simgesi olmuş.

İnananların kılık kıyafeti beni asla ilgilendirmiyor.

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