Turan Güneş’te kaldırım çalışmaları bitmek üzere

Büyükşehir Belediyesi’nin, yol genişletme ve asfalt çalışması yaptığı Turan Güneş Bulvarı’nda refüj tamamlandı, kaldırım döşeme işlemleri ise bitmek üzere.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, Başkent’in en işlek bulvarlarından olan 7 kilometre uzunluğundaki Turan Güneş Bulvarı’nda emniyet şeritleri dahil yolu 4 şeritten 8 şeride çıkardıklarını belirterek, “Refüje de trafik güvenliği için New Jersey bariyerleri döşendi.

Kartal modeli aydınlatma direkleri yerleştirildi. Peyzaj çalışmalarına da başlandı. Soğuk havaya rağmen ekiplerimiz kaldırım çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Vedat Üçpınar, Yıldız Kavşağı ile Kepekli Kavşağı arasındaki Turan Güneş Bulvarı’nda çift yönlü olarak kaldırım çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını ve bitmek üzere olduğunu belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için işlemlerin hızla devam ettiğini bildirdi.

Kaldırımların yapımında, Başkent genelinde olduğu gibi bazalt kaplamalı beton bloklar kullanıldığını kaydeden Üçpınar, araçların kaldırıma park ederek yaya geçişine engel olmaması için yol ile kaldırım arasına kilit taşlarla otopark düzenlemesi yapıldığını belirtti.

Kaldırımlarda ayrıca görme engelliler için iz yolu ve engelliler için ve garaj girişleri için rampalar yapılıyor.

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