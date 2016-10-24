Tüpsüz dalışta boyu büyüklüğünde balık avlıyor

ÇANAKKALE’de yaşayan 43 yaşındaki Müjdat Turan, çocukluğunda merakla başlayan dalış tutkusunu, görüntülediği av anlarını sosyal medyadaki binlerce takipçisinin izlenimine sunuyor. Tüpsüz dalışta su altında 4.5 dakika kalabilen Turan, geçtiğimiz günlerde zıpkınla avladığı 1 metre 60 santim boyunda ve 47 kilo ağırlığındaki liçanın ise, şu anda Türkiye’de türünün avlanmış en büyük balık olduğunu söyledi.

Çanakkale’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde görevli Müjdat Turan’ın deniz tutkusu 10 yaşında başladı. Bu yaşta yüzmeye, 16- 17 yaşlarında ise dalma başlayan Müjdat Turan’ın merakı önce bir hobiye, yıllar sonra da bir sanata dönüştü. Profesyonel olarak dalış yapan Turan, tüpsüz dalışta 40 metre derinliğe kadar inebiliyor. Dipte bekleme süresi ise 4.5 dakikayı buluyor. Static apneada ise 6.5, 7 dakika suyun altında kalabiliyor. Onun bu özellikleri, boyunca büyüklükte ve kilosuna yakın ağırlıktaki balıkları avlayabilmesine olanak tanıyor.

DALARAK BALIK AVLAMA

TUTKUSUNU SANATA DÖNÜŞTÜRDÜ

Bu işi artık bir sanat gibi yaptığını belirten Turan, sualtı görüntülerini sosyal medyada kendisini takip eden binlerce insanın izlemine sunuyor.

Sosyal medyada 30-40 bin takipçisi bulunduğunu ifade eden Turan, “Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde denizin altını merak eden binlerce insanın hayalini gerçekleştirmeye çalışıyorum. Birçok kişinin hayali, denizin altını görmek, izlemek ve bu balıkları avlamaktır. Onların bir anlamda suyun altındaki gözü oluyorum. Ama büyük balıkları avlamak çok zordur. Ciddi bir sualtı adaptasyonu ve iyi bir kondisyon gerektiriyor. Özellikle 8-9 kiloluk çipura, sinarit, levrekler avlıyorum. Yine akya ve liça gibi daha büyük balıkları avlıyorum. Böyle büyük balıklar için 4, 4.5 dakikalık dip sürelerine ihtiyaç oluyor. Hem suyun şiddetli akıntılarına, hem de diğer balıkları kaçırmamaya karşı ciddi bir adaptasyon gerektiriyor. Bunun için serbest dalış eğitimi aldım. Ciddi antrenmanlar yaparak bu seviyeye geldim” dedi.

AVLADIĞI 47 KİLOLUK

LİÇA BİR REKORMUŞ

Bugüne kadar birçok ilginç avı olduğunu, bir kere ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Müjdat Turan, o anları şöyle anlattı:

“Son yaptığım liça avı çok ilginç. 40 metre derinlikteki bir yerde dalış yaparak, 20 metre derinlikte, suda ‘örümcek tekniği’ dediğimiz askıda bekleyerek yaptığım bir avdı. Bu ciddi süreler gerektirdi.

Çünkü güçlü bir balık, yaklaşık 50 kiloluk bir balıktan bahsediyoruz. Beni kıyıdan 1 kilometre açığa, gemi suyuna kadar 1.5 saat boyunca sürükledi. Ama soğukkanlı davranarak ve tecrübelerimle kıyıya çıkarmayı başardım. Liça, bu büyüklüğe nadir ulaşır. Benim için ilginç ve heyecanlı av oldu. Bu büyüklükte bir liça Türkiye’de avlanmadı ve rekor olarak belgelendi. Yine 9 kiloluk çipura avım var. Bu büyüklükteki balıklar çok nadir avlanıyor. Türkiye’de bu büyüklükte balık avlayan avcı çok az. Çünkü bu balıkları avlamak için sualtında 4, 4.5 dakikaya ihtiyaç var. Bu 9 kiloluk çipura, dünyanın da çok ilgisini çekti. İtalya’dan gelip benim bu çipura avım ile ilgili belgeselimi yaptılar.”

“ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİM OLDU”

Dev balıkları avlamak için gerçekleştirdiği dalışlarda heyecanlandığı ve tehlike yaşadığı anlarında olduğunu belirten Turan, “Şimdiye kadar benim hayal ettiğim büyüklükteki balıkların hepsini avladım. Fakat bir keresinde ciddi bir tehlike atlattım. 2000 yıllarının başıydı.

Mavriya Adası açıklarında, Barbaros sığlığı dediğimiz akıntılı bir yerde, 80-90 kiloluk bir akya avladım. Bu balık beni açıklara sürükledi. Dalış yaptığım yerdeki tekne beni kaybetti. Yaklaşık 5 saat yüzerek Pırasa Adası’na çıkmayı başardım. Çok büyük tehlike atlattım. Kendim için umutlarımı kesmiştim. İnsan yine de yaşamak istiyor ve azmediyor. Bu nedenle 5 saatlik mücadeleden sonra karaya çıkmayı başardım” diye konuştu.

AVLADIĞI DEV BALIKLAR

Müjdat Turan, bugüne kadar zıpkınla binlerce balık avladığını belirterek avladığı balıklardan bazılarının kilo ve uzunluklarını şöyle sıraladı:

“Boyum 1.80. Avladığım en büyük balık ise 50 kilo ağırlığında ve 1.70 boyundaki akya idi. Yine, 80 santimetre uzunluğunda ve 9 kilo ağırlığında çipura var. Liça ise 47 kilo ağırlığında ve 1.60 boyundaydı. Levrek de 80 santimetre ve 13 kilo ağırlığındaydı. Avladığım en büyük kofana ise 7 kilo ağırlığındaydı.”

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