TFF 1. Lig’de sezonu lig 2’incisi olarak tamamlayan Ankaragücü, Süper Lig’e çıkışını 19 Mayıs Stadı’nda ve Kızılay’da görkemli törenlerle kutladı.

Ligdeki son maçında, konuk ettiği Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalan Başkent ekibi, karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle kupasını aldı. Stattaki törenin ardından, üstü açık bir otobüsle yapılan şehir turundan sonra kutlamalara Kızılay’da devam edildi.

Çok zor şartlar altında bu başarıyı yakaladıklarını söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, göreve başladıkları dönemde sarı-lacivertli kulüp için “borç batağında, kapanır” denildiğini hatırlatarak, “Geldiğimizde ne elektrik, ne su vardı, gaz bile yoktu. Çocuklar ikinci devrelere ıslak formayla devam ediyordu. Taraftar menemen, sarma getiriyordu. Bunlar kulübü ayakta tuttu.” ifadelerini kullandı.



Kulübü kurumsal yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Yiğiner, “Önemli olan inanmaktı. Birlik, beraberlik, inanç, emek ve fedakarlık olunca Allah da nasip etti. Geçen sene şampiyonluk yaşadık, kutladık. Bu sene de Süper Lig’e döndük. Köye, kasabaya maçlara gittik, taraftarımız bizi hep destekledi. Biz de yönetim olarak fedakarlık yaptık. Neyimiz var neyimiz yok kulübü ayakta tutmak için kullandık.” diye konuştu.

Sezon başında transfer yasağını kaldıramadıklarına, devre arasında da takviye yapamadıklarına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son anda verdiği destekle eksiklikleri giderebildiklerine dikkati çeken Yiğiner, şöyle devam etti:

“Halkın içinden geldik, babadan esnafız, devamlı sokaktayız, taraftarla başta birbirimizi anlayamadık. Ön yargılı yaklaşıldı ama o samimiyet görüldükten sonra herkes bizimle hareket etti. Psikolojik anlamda çok savaşlar verildi, fakat neticede ne kadar zorlanırsanız, acı çekerseniz, bunun mutluluğu, sevinci o derece fazla oluyor. Gönül isterdi ki şampiyon çıkalım ama bu kadar zor şartlarda, transfer yapamadan, 4 tane de futbolcunuz ayrılıyor, 21 kişilik kadroyla Süper Lig’e çıkıyorsunuz. Bu bir mucize, Allah’ın bize bir lütfu. Ankaragücü zorun da zorunu başardı.”



Yiğiner, Süper Lig’e çıkan kadronun başındaki teknik direktör İsmail Kartal ile devam edeceklerini, İsmail Kartal’ın en önemli özelliğinin çalışkanlığı ve dürüstlüğü olduğunu ifade ederek, “Tam da bizim istediğimiz tarzda bir hoca. Kesinlikle onunla yola devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Süper Lig’de yapacaklarını planlamaya bir an evvel geçmeleri gerektiğine vurgu yapan Yiğiner, “Kulübümüz geçmişte kaderine terk edildi. Bu yönetimin ve taraftarın bağlığı olmasaydı takım şimdi amatördeydi, kimse de kurtaramazdı. Şu anda Süper Lig’deyiz. Gereğini yapmazsak bu takım bir daha gider ve geri gelemez.” dedi.

Teknik direktör İsmail Kartal da yaptığı değerlendirmede, “Maçla ilgili olarak çok fazla bir şey söylemenin anlamı yok. Geçen hafta Manisaspor galibiyeti sonrası Süper Lig’e çıktığımızı ilan ettiğimiz için bu maçta az oynayan arkadaşlara şans verdik. Sezona büyük sıkıntılarla başladık. Bunların üstesinden gelebilmemiz için yüksek karakterli oyuncularımızla birlikte büyük fedakarlıklar göstererek çok çalıştık. Sıkıntılarımızın hedefimizin önüne geçmesine izin vermedik. Aralarda zaman zaman istenmeyen bazı kırılmalar olsa da, kendi içimizdeki saygı ile çalışarak mutlu sona ulaştık. Bu birlikteliği sağlayan en önemli unsurlardan biri de muhteşem Ankaragücü taraftarıdır. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar” şeklinde konuştu.