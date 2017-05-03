Tulay: Genç sporcularımız Dünya ve Avrupa Şampiyonları'nda zirve mücadelesi veriyor

Satrançta çifte “Dünya Şampiyonluğu” coşkusu yaşanıyor. Romanya’da düzenlenen ‘2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda Efe Hakan Öztürk ve Enes Tanrıverdi dünya şampiyonu olarak büyük bir zafere imza attı.

Şampiyonada Batuhan Özen ve WCM (Kadın Usta Adayı) Elif Keskin de Türkiye’ye bronz madalya kazandıran başarılı sporcular oldu. Genç satranç millilerin Türkiye’ye kazandırdıkları iki dünya şampiyonluğu ve iki dünya üçüncülüğü ise büyük başarı olarak değerlendirildi.

DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONLARINDA ZİRVE MÜCADELESİ VERİYOR”

Türk Bayrağı’nın podyumda iki kez dalgalanmasının ve İstiklal Marşımızı iki kere okunmasının gururunu yaşadıklarını belirten Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, “‘Genç sporcularımız Türkiye’ye iki altın, iki bronz olmak üzere toplam dört madalya ile döndü.”dedi

Çifte dünya şampiyonluğu ise hepimize büyük bir gurur yaşattı ve başarımızı taçlandırdı diyen Tulay: ”Bu coşkunun, mutluluğun tarifi yok. Türk satrancının yükselişi sürüyor. TSF olarak satrancın yaygınlaştırılması için okullarda yürüttüğümüz projelerin artık ülkemize gurur veren başarılar olarak döndüğünü görüyoruz.

Tokat’tan, Giresun’dan, Denizli’den ve İstanbul’dan gençlerimiz hem Türkiye’ye hem de kendi şehirlerine büyük bir onur yaşattılar. Şampiyonların, dünya derecelerine giren sporcularımızın Anadolu’nun farklı illerinden çıkması da ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye için, Türk satrancı için okullarda yürüttüğümüz projelerimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu

“SPORCULARIMIZ HEDEFLERİNİ DE HAYALLERİNİ DE BÜYÜTTÜ”

Türkiye’nin 24 sporcu ile mücadele ettiği Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda, kazanılan dört madalya ile birlikte şampiyonaya katılan tüm sporcuların gösterdikleri üstün performansın Türk satrancının geleceği için çok önemli olduğunu kaydeden TSF Başkanı Tulay, “Yaş kategorilerinde kazanılan zaferler, Türk satrancının yükselişinin en önemli göstergesi.

Dünya ve Avrupa şampiyonlarında kazandığımız başarılar her geçen yıl katlanarak artıyor. Son yıllarda şampiyonlukların, kupaların, altın, gümüş, bronz madalyaların yanında katılan tüm sporcularımızın zirve mücadelesi vermesi bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Türkiye’nin dört bir tarafında artık satranç rüzgarı esiyor.

Sporcularımız hedeflerini de hayallerini de büyüttü. Artık dünya, Avrupa şampiyonluğu, Büyükusta olma hedefi için çalışıyor sporcularımız. Turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı, dünya şampiyonluğu coşkusuna imza atan Efe Hakan Öztürk’ü, Enes Tanrıverdi’yi, dünya üçüncüsü olan WCM Elif Keskin’i ve Batuhan Özen’i yürekten kutluyorum.

Bu başarılarımız daim olsun.. Romanya’da Bayrağımızı dalgalandıran, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya duyuran sporcularımızla ne kadar övünsek azdır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım,”

TÜRK SPORCULARIN ÜSTÜN PERFORMASI DİKKAT ÇEKTİ

Romanya’nın Yaş kentinde düzenlenen 2017 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda 41 ülkeden 576 unvanlı sporcu yarıştı. 11 yaş kategorisinde Efe Hakan Öztürk(Tokat) ve 13 yaş kategorisinde Enes Tanrıverdi(Giresun) şampiyonada dünya şampiyonluğuna uzanırken, 17 yaş kategorisinde Batuhan Özen(Denizli) ve 11 yaş kızlar kategorisinde WCM (Kadın Usta Adayı) Elif Keskin de (İstanbul) dünya üçüncüsü oldu.

7, 9, 11, 13, 15 ve 17 yaş genel ve kızlar kategorilerinde güçlü sporcuların yarıştığı zorlu turnuvada, Türk satranç sporcularının üstün performansı, dünya satranç otoritelerinin de takdirini kazandı.

24 sporcumuzun 9 tur boyunca kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, 11 yaş genel kategorisinde Efe Hakan Öztürk 7 puan ve 13 yaş genel kategorisinde Enes Tanrıverdi ise 7,5 puan ile altın madalyaya uzandı. Türkiye’yi 11 yaş kızlar kategorisinde temsil eden WCM Elif Keskin 6,5 puan ve 17 yaş genel kategorisinde ise Batuhan Özen ise 5,5 puan ile bronz madalya kazandı.

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