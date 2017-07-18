Sebze ve meyvenin tüketiciye yüksek fiyatla ulaşmasının nedeni aracı kurumlar

ADANA Hal Hakem Heyeti Başkan Vekili Cahit İncefikir, tarlada çok ucuza satılan ürünlerin tüketicilere yüksek fiyatlarla ulaşmasını aracı kurumlara bağladı. Üreticinin desteklenmesini isteyen İncefikir, özellikle yaş sebze ve meyve satışında büyük marketlerin yan kuruluşu olan aracı firmalara çözüm bulunmasını talep etti.

Adana Hal Hakem Heyeti, Adana Sanayi Odası’nda, üreticinin arazideki satış fiyatı ile tüketiciye ulaşan ürünlerin arasında oluşan fiyat uçurumunu değerlendirdi. Sorunun nedenleri ve çözüm önerilerini paylaşan Adana Hal Hakem Heyeti Başkan Vekili Cahit İncefikir, “Özellikle yaş sebze ve meyvenin üreticiden tüketiciye ulaşmasında fahiş fiyat artışlarının nedenlerinden biri marketlerin kurduğu tedarik firmalarıdır. Marketlerin tedarik firmalarına satın aldırdığı ürünleri yine kendi market zincirlerine satması, aracı yaratıp fiyat farkının oluşmasına ciddi bir etken oluşturuyor” dedi.

Tüketicinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini aktaran Cahit İncefikir, şunları kaydetti:

“Gerek seracılıkta gerekse açık sebze ve meyve üretiminde tedarikçilerin ana firmanın altında, alt işveren olarak işlem yapmaları ürün fiyatlarının artışına neden olan ciddi bir etken olduğunu, bunun da tüketiciye olumsuz yansıdığını görüyoruz. Üretici ve tüketici arasındaki fiyat makasının kapanması için hükümetin uygulamaya sokacağı çalışmaların hayata geçirilip aktif hale getirilmesi zorunlu bir hal almıştır. Öte yandan hallerde sebze ve meyvedeki ilaç kalıntı laboratuvarlarının belediyelerce kurulması gerek.”