DOĞAL GAZDA GÜVENCELİ SOYGUN YAPILIYOR

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile tüketici hakları ve Ankara’da vatandaşların yaşadığı doğal gaz sayacı mağduriyeti üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç; “Derneğimize günde 500 civarında insan başvuruyor. Bu başvurulardan konuya göre direk çözebildiklerimiz var. Esnafla olan soruna direk esnafı arayarak çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Bir de çözemediğimiz sorunlar oluyor. O zaman Türkiye çapında faaliyet gösteren tüketici hakem heyetleri var. Oralarda da görev yapan dernek temsilcilerimiz var” diyerek sorunlara nasıl çözüm ürettiklerini belirtti.

Kılıç; “Ankara üzerinden bakarsak Çankaya’dan Şereflikoçhisar’a kadar dernek tarafından atanan arkadaşlarımız tüketici hakem heyetlerinde görev alıyor. Vatandaşlarımızı oralara yönlendiriyoruz. Biz burada sadece tüketicinin değil hakkı temsil ediyoruz. Tüketicinin ve satıcının haklarını koruyoruz.”

Tüketici en çok internet üzerinden satışlarda sorun yaşıyor

Kılıç, “Sorun genelde mesafeli satışlardan çıkıyor. İnternet üzerinden yapılan satışlarda vatandaşlarımız bu konuda çok dikkatsiz davranıyor. Bu satışlarda cayma hakkı var. Genelde 14 günlük bir süre oluyor. İnternet satışlarında vatandaşlarımız yasal haklarını bilmiyor. Onlara yasal haklarını anlatıyoruz. Bu 14 günlük zaman geçmeden aldığınız firmaya bildirimde bulunun” diyerek vatandaşları uyaran Kılıç internet üzerinden yapılan satışlar hakkında şu bilgilere yer verdi.

“Vatandaş diyor ki firmanın adresi yok. Biz de diyoruz ki siz ürünü nasıl aldıysanız hangi kanalla o kanaldan ulaşın ve bunu yazılı beyan olarak bildirin elinizde bir kanıt olsun. Sorun ile ilgili hakem heyetine gittiğiniz de resmi bir duruşunuz olur derdinize çözüm bulursunuz. Yaşadığınız ilçelerde hakem heyetleri var hakem heyetlerine gidip başvuru yapabilirsiniz. Tüketici hakları derneğinde çağrı merkezi gibi telefonlar hiç susmuyor. Akşama kadar sürekli insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Telefonlara eğitim verdiğimiz çalışanlarımız çıkarak hizmet veriyor. Bu işi kamu yararına yaparak hiç bir vatandaşımızdan ücret almıyoruz.”

“E ticaret dünyada artık kaçınılmaz bir durum oldu. Alışkanlıklar değişiyor artık dokunarak tadın da bakarak alışveriş yapılmıyor. Bu çağın vazgeçilmez bir satış yolu o zaman vatandaşlarımız ne yapması lazım. Siz bir iş veri açtığınızda gidiyorsunuz o yer ile ruhsat alıyorsunuz. Buralarda da bir güven duygusu oluşturulabilir. Ruhsat alarak burada bir ticaret hane var devlet tarafından kontrol ediliyor demesi lazım. Bunun ile ilgili mücadelemiz sürüyor. Bu yıl dünyada tamda bu iyi ticaret dedikleri dijital ticaret üzerinde duruyorlar.

Şu an da yılın konusu bu internet üzerinden satışlar. Vatandaşlarımız özellikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapmamalı, neden? Sayfa eğer bilindik ticari bir firmanınsa bu alışveriş yapılabilir ama değilse vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşar, açıkçası dolandırılabilir.

Kişilerden yapılan alışverişler için vatandaşlarımız Tüketici mahkemelerinde dava açamaz ama bir firma ile alışveriş yapıldıysa o zaman hakları tüketici mahkemeleri tarafından korunur. Bu durumu biz pazarlamacı diye tabir ettiğimiz kapıda satış yapan insanlarla yaşıyorduk. Onlarda şu an satış yaptıklarına dair belgeler alıyorlar.”

Kapınıza gelen pazarlamacılara belge sorun

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç vatandaşlarımızın pazarlama sistemiyle satış yapan kişilerle de mağduriyet yaşamasın diye uyarılarda bulundu;

“Pazarlama sisteminde tüketicinin aldandığı nokta şu oluyor. Bir satıcı kapısına gelip satış yapacak ise ona belgesini sormak zorunda. Bu belge varsa 14 günde üründen vazgeçebilir. Alışveriş yapmadan önce düşünmeniz gereken var. Alış veriş yaparken düşünmeniz gerekenler var ve alışverişi yaptıktan sonra düşünmeniz gereken noktalar var. Alış veriş yapacakken düşünmeniz gereken nedir benim ihtiyacım ne ya da bu ürüne ihtiyacım var mı?

Alış veriş yaparken düşünülmesi gereken bu ürünü aldığımda bir sorun çıkarsa o sorunu nasıl çözerim diye düşünün onunla ilgili belgeleri var mı satış sonrası hizmet var mı bu sorulara cevap alabiliyorsanız kapınıza gelen satıcılardan ürün alın. Alışveriş yaptıktan sonra ise satış sonrası hizmeti var mı bunları düşünmek lazım, servis hizmeti var mı garantisi var mı bunlara bakılarak alışveriş yapılsın.”

Kılıç, “Tüketici hakem heyetlerine başvuruda bulunduğunuz davaları e-devlet üzerinden takip edebiliyorsunuz. TÜBİS üzerinden bu davaları takip edebilirsiniz. Dava sürüyor mu ne durumda bunların hepsini TÜBİS den öğrenebilirsiniz. Hakem heyetleri yasal olarak davalar 6 ay içinde sonuçlanır diyor. Fakat bazı davalar var misal, bankaların tüketicilerin soyduğu deli Dumrul ücretlerinin alındığı bir dönemde davalar bir buçuk yılı buldu. Kapasiteyi çok çok üzerine çıkaran bir müracaat sayısı var. O zaman tüketici hakem heyetleri yazmakla yetişemediler. Ama şu an da böyle bir sorun yok. Makul sürede davalar görülüp sonuca ulaşılıyor” dedi.

Ankara da büyük bir doğal gaz sıkıntısı var.

Kılıç, “Arızalı olup olmadığına bakılmadan 20 yılını dolduran doğalgaz sayaçlarının değiştirilmesindeki amaç nedir?

Ankara’da doğalgaz kullanan abonelerin, ön ödemeli (kartlı) sayaçları, mekanik (faturalı) doğalgaz sayaçlarıyla değiştirilmektedir. Başkent Doğal Gaz Dağıtım Aş. EPDK kararını gerekçe göstererek 20 yılını doldurduğu ve sık sık arıza verdiği iddiasıyla abonelere tebligat gönderiyor.

Abonelere gönderilen tebligatta; ‘Kullanmakta olduğunuz doğalgaz sayacı, üretim tarihi itibarıyla 20 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Kullanmakta olduğunuz ön ödemeli elektronik sayacın değişikliği için tebliğ tarihinden itibaren 14 gün içinde Başkent Gaz şubelerine başvurmanız beklenmektedir. Bu tarihe kadar başvuruda bulunulmaması durumunda, doğalgaz arzınız durdurulacaktır’ ifadesi yer almaktadır.

Tebligat sonrası Başkent Doğal Gaz Dağıtım Aş.’ye başvuruda bulunan tüketicilere kartlı sayaç yerine faturalı sayaç dayatılmasıyla tüketicilerin evrensel haklarından seçimlik hakkı ve ekonomik çıkarlarının korunması hakkı yok sayılmaktır. Ekonomi zorluk yaşayan tüketicilere mekanik sayaç takılması nedeniyle güvence bedeli adı altında yeni bir borç yükü altına sokulması tüketici haklarına aykırıdır.

Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esasların yönetmeliğinde kartlı sayaç yerine faturalı sayaç takılacağı zorunluluğu bulunmamaktadır.

“Sayaçların değişimi” başlıklı 11’inci maddesinin üçüncü fıkrasında “Dağıtım şirketinin tarafından müşteri talebi olmaksızın 20 yılını doldurmuş olmak kaydıyla; mekanik sayaç ön ödemeli veya mekanik sayaçla ya da ön ödemeli sayaç mekanik veya ön ödemeli sayaçla değiştirilebilir” denilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi kartlı sayacın yerine faturalı sayaç takılmasını zorunlu kılan bir dayatma yapılamayacağı açıktır.

EPDK Başkanlığı, Ölçü Ayar Yasasına ve ilgili yönetmeliklere aykırı olarak Ankara’da doğalgaz kullanan tüketicilerin, ön ödemeli (kartlı) sayaçları, mekanik (faturalı) doğalgaz sayaçlarıyla değiştirilmesi uygulamasını durdurmalıdır. Başkent Doğal Gaz Dağıtım Aş. yasaları ve tüketici haklarını hiçe saymaktadır. Amacı zorla tüketicilerden alacağı güvence bedelidir. Yani ortalama 410×960.000=393.600.000 TL bütçesine emanet para aktarmaktır.

Denetleyici otorite olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK Başkanlığı bu gidişata dur demelidir. Tüketicileri, Hakem Heyetlerinde ve Tüketici Mahkemelerinde dava peşinde koşmasını engellemelidir” dedi.

Tüketiciler ne yapmalıdır?

Sözlerine devam eden Kılıç, “Tüketiciler, Başkent Doğal Gaz Aş.’nin kartlı sayacı söküp yerine faturalı sayaç dayatması durumunda, Tüketici Hakları Derneğine, EPDK Başkanlığına başvurarak şikayetlerini bildirmelidir. Ayrıca Tüketici Hakları Derneği’nden alacağı hukuki yardımla ikamet ettikleri İlçe Kaymakamlıklarında görev yapan Tüketici Hakem Heyetlerine başvurmamalıdır. Başvuruda Başkent Doğal Gaz Dağıtım Aş.’nin ön ödemeli(Kartlı) sayaçlarını sökerek yerine zorla faturalı(Mekanik) sayaç taktırdıklarını belirtip, faturalı (mekanik)sayacın sökülerek yerine tekrardan ön ödemeli (kartlı) sayacın takılmasını ve ödemiş olduğu güvence bedelinin faiziyle birlikte iadesini talep etmelidir” diyerek sözlerini noktaladı.