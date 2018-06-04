16 milyondan fazla kişinin açlık sınırının altında yaşadığı açıklandı

Sofralarımıza son gelen zamlarla ortaya çıkan TÜİK verilerini ile ithal et polemiğini Tüketici Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile konuştuk. Kılıç; “ zamlara zam demek dürüstlüktür” diyerek özellikle ramazan pidesine yapılan gizli zammı eleştirdi.

Tüketici Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile yaptığımız söyleşide tüketicilerin sofrasına giren ürünlere yapılan zamları, TÜİK verilerini ve ithal et polemiğini konuştuk. Kılıç, “ülkemizde milyonlarca tüketici açlık ve yoksulluk sınırında”diye vurgulayarak TÜİK verilerini şöyle değerlendirdi;

“Kasım 2017’de 4 kişilik ailenin açlık sınırı TÜRK-İŞ verilerine göre, bin 567liradır. TÜİK’in hane halkı kullanılabilir gelir rakamları ile TÜRK-İŞ’in belirlemiş olduğu açlık sınırı rakamlarını karşılaştırmak gerekirse, Türkiye’de nüfusun yüzde yirmiden fazlasının yani 16 milyondan fazla kişinin açlık sınırının altında yaşadığı anlaşılmaktadır. Özellikle de, asgari ücretli aileler ile işsiz aileleri ve sigortasız çalışan ailelerinin büyük bir çoğunluğunun açlık sınırının altında yaşamaktadır.

Soru: Tüketicinin Kahvaltı sofrasında enflasyon ne durumda?

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç; “Asgari ücretlilerin, emekli memurların son bir yıllık maaş artış oranları ile Kahvaltılık gıda fiyat artış oranlarını karşılaştırdığımızda sonuçlar pek iç açıcı değil. Asgari ücretlilerin veemeklilerin sabah sofrasında yer alan yer alan 8 teme gıda maddesiçay, süt, yumurta, beyaz peynire, zeytin, tereyağ, domates ve tüp gaz da satın alma güçlerinde yüzde 24,93 TL düşmüştür”.

“Tüketici Hakları derneğinin yapmış olduğuHalkın Mutfak Enflasyonu Patladı basın açıklasın da TÜİKve Türk İş Sendikasının yapmış olduğu araştırma sonuçlarına dayandırdığı açıklamada; Tüketicinin Kasım 2016 ve Kasım 2017 yıları arasında Kahvaltı sofrasında ki gıda enflasyon vefiyat artış oranları yüzde 10,81 ile 52,11arttığı ifade edilmişti.

Soru: Emekli Tüketicilerin maaşları Enflasyon karşısında nasıl bir hal aldı?

Kılıç; “Türk İş’in araştırmasında son bir yıl içerisinde asgari ücretlinin net maaş artış oranı ise yüzde 7.92, emekli memurun yüzde 10.13, emekli işçinin ise yüzde 10,9 olmuştur” diyerek şu şekilde devam etti. TÜİK ve Türk İş sendikasının verileri dikkate alındığında Tüketiciler Aç ve Yoksulluk sınırında yaşıyorlar. TÜİK rakamlarına göre, Kasım 2017 ayında Kasım 2016 ayına göre Tüketicinin Kahvaltı sofrasındaki son bir yıllık fiyat artış oranı yüzde 24,93 lira olmuştur.

Ramazan Pidesine yapılan gizli zam hakkında neler söylersiniz?

Kılıç; “Açlık ve yoksulluk sınırları içerinde yaşamını sürdürmeye çalışan tüketiciler her Ramazan ayının başlamasına günler kala pidede fiyat, pidede gramaj açıklamalarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ramazanla birlikte Müslümanların Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlılar dayanışma hissiyatının zirve yaptığı günlerdesofrasından zamla gramajla ya da fiyat artırmayla pidesinden bir bölümü parçalanarak eksiltiliyor. Ramazan pidesine yapılan zamlarla, fiyat ve gramaj oyunuyla tüketicilere yeni maliyetler yani zamlarla karşı karıya kalmaktadır. 2018 ramazan pidelerinin fiyat ve gramajı zam demeden nasıl açıklanacağına kılıf yine bulunmuş, basında yer alana haberlerde “Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Balcı, 275 gram pidenin satış fiyatını 2 lira olarak duyurdu.

Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira “olarak açıkladığı belirtilmektedir. Ankara’da 300 gr olan 2 liradan satılan Ramazan pidesinin fiyatını sabit tutup Gramajı 25 gr düşürme yöntemine gidilmiştir. Bu yöntemle ramazan pidesine “Zamlara Zam” dememek için“fiyat ayarlaması”, “fiyat güncellemesi”, “gramaj indirilmesi” gibi yöntemlerle yetkililerin Ahilik kültürüne ahilik ilkelerinne kadar sağdık kaldıkları tüketicini ve esnafın takdirlerine sunmak gerek.

Son günlerde gündeme gelen ithal etler hakkında neler söylersiniz?

Kılıç: “İthal ürünlerle ilgili Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 2018’e 5 nolu bir tebliği var. Bu tebliği de ithal edilecek ürünlerin onay belgesi olması gerekiyor. Belge kuralları belirliyor. Bu belgeyle büyükbaş ya da küçükbaş hayvanların bizim ülkemize hangi koşullarla gireceğine nitelikleri belirleniyor. Bu bahsi geçen etlerin bizim sınırların içine girmesi için onay belgesi alması gerekiyor. Onay belgesin de o bölgedeki hayvanlarda hastalık var mı yok mu ona bakılır bu uluslararası bir kuraldır. Bizim ülkemiz için de geçerli belgeyi onaylatmadan ithal etme şansımız yok.

Burada sorulacak sorular şunlar görev ihmali var mı? Bu hastalıkların sorgulaması onay veren kişilerin görevi oluyor. Bu işlemlerin yapılmaması hem Bakanlık makamına hakaret olur. Hemde bu etleri tüketen insanların sağlıklarıyla oynanmış olur.Bu durum ülkenin sağlık giderlerine ek maliyetleri getirir.Büyük bir haksızlık olur çünkü bu paralar milli değerlerimizden gidiyor.

Kılıç sonsöz olarak şöyle konuştu; “Doğru bir durum değil Bakanlığın yapması gereken şudur gerçekten bu tür hastalıkların ülkemize girmesini kesinlikle engellemesi lazım. Aynı şekilde bizim ülkemizde üretilip başka ülkelere gönderilecek ürünlerde de aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Bu hassasiyet evrensel tüketici ve insan haklarının bir kuralıdır.”