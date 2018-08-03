Tüketici fiyatları Temmuz’da bir önceki aya göre 0.55 arttı, yıllık enflasyon yüzde 15.85 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; “Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Temmuz’da aylık yüzde 0.55 arttı” TÜFE’de Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0. 55, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.85 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 2.26 ile lokanta ve oteller grubunda oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.”

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3.07 ile giyim ve ayakkabı oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Temmuz ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.28 ve haberleşmede yüzde 0.11 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış yüzde 24.21 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 20.32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17.24 ve lokanta ve oteller yüzde 13.86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aylık en yüksek artış yüzde 0,97 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)’da oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 11,49 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 17,81 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,21 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Temmuz 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 52 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.”