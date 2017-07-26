Tüketici Hakem Heyetleri tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği bir heyettir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin kararı nihaidir ve her firma bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu heyetler Kaymakamlıklara bağlı olarak çalışırlar.

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.

Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, malın tamiri, malın özürü kadar değerinden indirilmesi) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.

Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;

*Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine, *Tüketici Mahkemelerine,

başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

Tüketici Hakem Heyetleri’nin oluşturulmasıyla birlikte tüketiciler de haklarını daha fazla arar oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan şikayetlerle ilgili veriler de açıklandı.

Interpress tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, hakem heyetlerine yılın ilk 6 ayında 286 bini aşkın şikayet başvurusu yapılırken, alınan kararların yüzde 82’sinin tüketici lehine yüzde 18’inin ise tüketici aleyhine sonuçlandığı belirlendi. Ayrıca medyada tüketici hakem heyetleri ile ilgili yılbaşından bu yana 4 bin 559 haber çıktığı tespit edildi.

EN ÇOK ŞİKAYET TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMELERİNE YAPILDI

Yine Interpress tarafından yapılan derlemeye göre Tüketici hakem heyetlerine başvuruların şikayet türlerine göre dağılımına bakıldığında, 117 bin 424 başvuruyla tüketici kredisi sözleşmeleri ilk sırada yer alırken, 73 bin 650 başvuru ile ayıplı mal, 31 bin 500 başvuru ile ayıplı hizmet ve 10 bin 73 başvuru ile abonelik sözleşmelerinin en fazla şikayet konusu olan diğer alanlar olduğu belirlendi. Ayrıca konut finansmanı sözleşmelerine yönelik 6 bin 439, finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmelere yönelik 4 bin 85, garanti belgesi konusunda 4 bin 49, mesafeli sözleşmelere yönelik ise 3 bin 145 şikayet başvurusu yapıldığı saptandı. Şikayete en az konu olan alanların ise süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları ile tanıtma ve kullanma kılavuzu olduğu tespit edildi. Haksızlıkların asgariye indirilmesi için tüketicilerin, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemesi gerektiği vurgulanırken, ilk altı aylık süreçte şikayetlerle ilgili toplam 307 bin 704 karar alındığı tespit edildi

BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMIYOR

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmıyor. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından karşılanıyor.

Tüketici Mahkemeleri nezdinde de tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaf. Bu yüzden ayıplı mal ve hizmet aldığınızda çekinmeden Tüketici Hakem Heyetlerine başvurabilirsiniz