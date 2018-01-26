Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi “Tüm Yönleri ile Ankara Ekonomisi” raporunu açıkladı.

Kurtuluş Savaşı’nın merkez karargâhı, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başkenti Ankara İlkel şartlarda tarım ve hayvancılıkla geçinen, kısıtlı bir ticari hayatı olan 30 bin nüfuslu bir Anadolu kasabasından, 5 milyonu aşkın nüfuslu; ekonomiye yarattığı katma değer ve dev üretim potansiyeli ile ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip bir sanayi ve ticaret merkezi niteliğinde dev bir metropole dönüştü.

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi, Ankara’nın 94 yıllık gelişim ve kalkınma serüvenini; bugün itibariyle demografi, iş gücü, iç ve dış ticaret potansiyeli, sanayi, tarım, turizm, yatırımlar ve diğer alanlardaki konumunu ve gelece yönelik ana gelişim akslarını mercek altına alan bir araştırmaya imza attı.

TÜGİAD Ankara Şubesi ve Next Medya İletişim işbirliği ile gerçekleştirilen araştırmada, Ankara tüm yönleriyle mercek altına alınırken “Ankara’yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma sürecinin neresindeyiz?” sorusuna yanıt arandı.

Çalışmada; Ankara’nın sürdürülebilir kalkınmasını hızlandırmaya yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak amacıyla, Ankara ekonomisinin mevcut potansiyeli ve bir GZFT analizi ile güçlü ve zayıf yanları, fırsat ve tehditler ortaya konularak, Başkent’in izleyen dönemde başat gelişim akslarının saptanması hedeflendi.

Araştırma bulguları ile hazırlanan raporda yer alan tespitlere göre; 2016 itibariyle 5 milyon 346 bin 518 kişiyle, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra en büyük nüfusa sahip ikinci ili olan Ankara, göç almaya devam ediyor. Ankara, gayri safi yurt içi hasılada en yüksek payı alan İstanbul’un ardından ikinci il. Türkiye’de iş gücüne dahil nüfusun yüzde7,1’i Ankara’da. Ankara’da istihdamdaki toplam nüfusun yüzde 71,9’u hizmetler, yüzde 24,6’sı sanayi, yüzde 3,5’lik bir bölümünü ise tarım sektöründe olduğunu açıkladı.

Ankara, yıllar itibariyle bütçeye aktardığı vergi ve diğer gelirlerin, bütçeden aldığı harcamaların üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle bütçeye net katkı sağlayan az sayıdaki iller arasında yer alıyor. Ankara’nın kamu yatırımlarından aldığı pay yüzde 7, teşvikli yatırımlardaki payı ise yüzde 4 dolayında. Yatırım teşviklerinden en büyük payı sanayi sektörü alıyor. Türkiye’nin dış ticaretinin yüzde 5 dolayındaki bölümünü Ankara gerçekleştiriyor. 3 bin sanayi tesisinin bulunduğu Ankara, özellikle savunma, havacılık, sağlık, medikal sanayii, inşaat makineleri alanlarında son yıllarda hızlı bir sanayileşme ivmesi ivme yakalamış bulunuyor. Ankara’daki en çok işyeri metal eşya, makine-teçhizat, gıda ve savunma sanayiinde. Özellikle Aselsan, Roketsan, Nurol, TAI, gibi büyük savunma firmalarının Ankara’da bulunması savunma, uzay ve havacılık sektörlerini öne çıkarıyor.

Ankara, Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunun 34’ünü bünyesinde barındırıyor. Bunlardan 27’sini ise özel işletmeler oluşturuyor. Ankara Yaratıcı Sermaye Endeksinde 100 puan ile açık ara birinci sırada yer alıyor. Anaokullarından üniversiteye öğretmen başına öğrenci sayısı, ortalama bitirilen okul yılı, okuma yazma oranı, üniversite sınavı başarısı gibi değişkenlerden oluşan İnsani Sermaye Endeksine göre de Ankara 100 puan ile birinci sırada.

Ankara, hane halkı büyüklüğü, 100 bin kişi başına düşen doktor, 100 bin kişi başına sinema, 100 bin kişi başına gazete, kız okullaşma oranı, bin kişi başına sivil toplum kuruluşu sayısı, kişi başına konut elektrik tüketimi, net göç oranı, okuma yazma oranı gibi değişkenlerden belirlenen Sosyal Sermaye Endeksinde de birinci sırayı aldı.

Eğitim, sağlık ve gelir birlikte dikkate alınarak oluşturulan İnsani Gelişme Endeksinde de Ankara yine birinci. Ankara, ileri teknoloji alanında istihdam edilen işgücüne yapılan maaş ve ücret ödemelerinde ilk sırada bulunuyor. Ankara, bölgesel sanayi içinde ileri ve orta-ileri teknoloji alanlarında en çok yatırım yapan bölge.

Türkiye ortalamasında yaklaşık 15 adet olan “her 100 kişiye düşen otomobil” sayısında Ankara, 25 adetle Türkiye birincisi konumunda bulunuyor. 2017 sonu itibariyle Ankara’da 87 bin 767 esnaf ve bunlara ait toplam 93 bin 207 işyeri bulunuyor. Ankaralı esnafı, aynı tarih itibariyle ülke genelinde 1 milyon 672 bin 225 olan tüm esnafların yüzde 5,2’sini oluşturuyor. Tesis, oda, yatak sayısı bakımından öne çıkan iller arasında yer almasına rağmen Başkent Ankara, turizmde ise hak ettiği konumun çok gerisinde bulunuyor.

Ülke genelinde doğu-batı ve kuzey-güney akslarında yapımı tamamlanan ve devam eden otoyol ve yüksek hızlı tren (YHT) ağlarının tamamlanması ile Türkiye’nin hızla büyüyen ulusal ve uluslararası ulaşım alt yapısında Ankara ana kavşak noktası oluyor. Ankara, tarım ve hayvancılıkta güçlü bir potansiyele sahip bulunuyor; özellikle kümes hayvanları başta olmak üzere koyun yetiştiriciliği ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinde ağırlığını yıllar itibariyle koruyor. Konut ısıtması, seracılık ve endüstride kullanılan jeotermal enerji kaynakları bakımından Ankara, son derece güçlü rezervlere sahip bulunuyor.

İKİ ANA GELİŞİM AKSI

Mevcut demografik ve sosyo ekonomik göstergeleri, sanayileşme birikimi, turizm potansiyeli, tarım ve hayvancılık varlığı ve diğer alanlardaki göstergeler değerlendirilerek, Başkent Ankara’nın sanayi, tarım, enerji, turizm, eğitim, sağlık gibi birçok alanda güçlü bir gelişim potansiyeline sahip olduğunun altı çizilen Araştırmada; Ankara için önümüzdeki dönemde özellikle 2 ana gelişim aksının öne çıktığı tespiti yer alıyor: Sağlık turizmi ve ileri teknoloji.

Bu kapsamda; Ankara’nın sağlık turizminde bir lider şehir, marka bir kent olma potansiyelinin son derece yüksek olduğuna işaret ediliyor. JCI akreditasyonuna sahip ve akredite olacak köklü hastaneleri, her geçen gün sayısı artan, kaliteli ve bilimsel hizmetten ödün vermeyen konforlu sağlık kuruluşları; iyi eğitimli ve deneyimli hekim kadrosu, yetişmiş insan gücü, kurulmakta olan “Şehir Hastaneleri” ve bu alanda sahip olduğu diğer imkanlarla Ankara’nın medikal sağlık turizmi alanında marka bir destinasyon olabileceğine işaret ediliyor. Bunun yanında Ankara’nın; Ayaş, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kazan, Kızılcahamam ve Polatlı ilçelerindeki çok zengin termal kaynakları ve sınırları içinde yer alan 56 termal oteldeki 3 bin 600 yatak kapasitesini kullanarak termal sağlık turizmi alanında da dünyada öne çıkabileceği belirtiliyor. Kurulması düşünülen “Sağlık Serbest Bölgeleri” konusunda da Ankara’nın en elverişli kentlerdin biri olduğu tespiti yapılıyor.

Ankara’nın ileri teknoloji üssü olmaya güçlü aday olduğu vurgulanan Araştırma’da, 2023 ve 2035 için belirlenen ekonomik hedeflere ulaşabilmesi için Türkiye’nin içinde bulunduğu orta teknoloji segmentinden yüksek teknoloji segmentine sıçraması gerektiği, bu sıçramayı gerçekleştirebilecek illerin başında ise Ankara’nın geldiği tespitine yer veriliyor. İleri teknolojili patent/faydalı model başvurularının yüzde 14’ünün, Ankara’da gerçekleştiği, Ar-Ge yapan üreticilerin yüzde 15’i ile ileri teknoloji üretiminin yüzde 13’ünün Ankara’da olduğu belirtilen Araştırma’da, “İstanbul’un finans ve hizmet üssü olması benimsenirken, Ankara’nın ileri teknoloji üssü olarak kurgulanması ve tüm kamusal politikaların buna göre hayata geçirilmesi yerinde olacaktır” görüşü dile getiriliyor.

Bu kapsamda; devlet, özel sektör ve üniversitelerde bu bilincin güçlenmesi ve Ankaralı girişimcilerin aktif biçimde bu konuya odaklanması gerektiği belirtilirken, firmaların tasarım, üretim ve kurumsal kapasite ve yeteneklerinin artırılması, teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve üretimi, ileri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması ve bu amaca yönelik olarak Ar-Ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar altyapılarının güçlendirilmesi ile Ankara’nın bir “Teknoloji Üretim Merkezi” haline getirilebileceği tespit ediliyor.

TÜGİAD çatısı altındaki genç işadamları, hızlı ekonomik gelişimi, giderek ivmesi yükselen sanayileşmesi, artan ihracatı ile 2023 hedeflerine doğru hızla adımlarla ilerleyen Ankara’yı 21. yüzyılda sanayi ve teknoloji alanında lider yapma vizyonu ile hareket ediyor. TÜGİAD camiası, yüksek katma değer üretme, rekabet gücünü artırma ve başta Ankara olmak üzere ülkenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmayı kendisini misyon olarak belirlemiş bulunuyor.

TÜGİAD Ankara Şube tarafından gerçekleştirilen bu araştırmanın, izleyen dönemdeki kalkınma ve gelişim sürecinde Ankara’ya bir yol haritası niteliğinde ışık tutması; aynı zamanda kamu, özel sektör, üniversiteler ve STK’ları ile kent paydaşları arasında bu yönde bir motivasyon ve sinerji yaratması bekleniyor.