Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.

Kahramankazan’ın iş ve sanayi dünyasındaki potansiyelinin masaya yatırıldığı ziyarette, Başkan Ertürk genç işadamları ve girişimcileri ilçeye yatırım yapmaya davet etti.

TÜGİAD Ankara Şube Başkanı Ercan Kahraman ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü ziyaret etti.

Kahramankazan’ın potansiyeli konuşuldu

Ziyarette Kahramankazan’ın iş dünyası ve sanayi alanındaki potansiyeli masaya yatırıldı. Başkan Ertürk, İstanbul aksı üzerinde yer alan Kahramankazan’da faaliyet gösteren TAİ/TUSAŞ, Ankara Lojistik Üssü, Saray Sanayi kümelenmesi, ağır soda külü madeni gibi dev yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kahramankazan-Ankara arasındaki devlet karayolunun yenilenecek olması ve Kahramankazan-Esenboğa Havalimanı arasında ise yeni bir yol açılacağını anımsatan Ertürk, bu yatırımların ilçelerine büyük katkılar sunacağını söyledi. Ertürk ayrıca, ilçelerindeki termal su potansiyeli hakkında da genç işadamlarını bilgilendirdi. Başkan Ertürk, TÜGİAD’ın ziyaretinin bu anlamda çok değerli olduğunu ifade ederek, genç işadamları ve girişimcileri Kahramankazan’a yatırım yapmaya davet etti. Ertürk, Kahramankazan Belediyesi olarak yatırımcı ve girişimcilerin sürekli olarak yanında oldukları mesajını verdi.

Kahraman da, TÜGİAD olarak genç işadamları ve yatırımcıları Kahramankazan’ın bu noktadaki potansiyeli hakkında bilgilendireceklerini belirterek, Kahramankazan Belediyesi ile TÜGİAD arasında yapabilecekleri projeler hakkında çalışacaklarını ifade etti.

“F-16’ya Dur” heykeli

Başkan Ertürk, Kahraman’a, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olan 4’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkarak sivil halkı, TBMM’yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16’ların kalkışını engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren ilçe halkının verdiği mücadeleyi simgeleyen “F-16’ya Dur” heykeli takdim etti.