TÜGİAD Ankara Şubesi yönetimi ATA’nın huzurunda

TÜGİAD Ankara Şubesi’nin 9. Olağan genel kurulu ardından Başkan seçilen Ercan Kahraman ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çelenk koyan Kahraman, buradaki saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Türkiye’deki en etkin sivil toplum kuruluşlarından birisi olan TÜGİAD’ın Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu olarak Anıtkabir’i ziyaret ettiklerini belirten Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri’ne duygularını şu şekilde aktardı:

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“Ulu Önder Atatürk, burada bulunan tüm arkadaşlarımla birlikte size ve ilkelerinize bağlılığımızı arz etmek için huzurunuzdayız. Kurduğun ve bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyetini, ilke ve inkılaplarını “Ey yükselen yeni nesil Cumhuriyet sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk onu yükseltecek sizsiniz” sözlerindeki gibi vatanımıza, milletimize ve gelecek yeni nesillere emanetinizi yükselterek teslim edeceğiz. Bu vatan dünya var oldukça bütünlüğünü koruyacak; bu bayrak kanımızın son damlasına kadar göklerde dalgalanacak. Cumhuriyeti emanet ettiğiniz bizler gibi gençler oldukça Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ruhun şad olsun.”