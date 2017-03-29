Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), “Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil” ihracını gerçekleştiren ilk banka oldu. TSKB’nin sürdürülebilirlik boyutuyla ilk olma özelliği taşıyan, 10 yıl vadeli 300 milyon dolar tutarındaki ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ ihracı, uluslararası piyasalardan dört kat talep gördü.

TSKB’den yapılan açıklamaya göre, Citigroup, Standard Chartered, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale CIB olmak üzere beş bankanın koordinatörlüğünde gerçekleşen 300 milyon dolarlık 10 yıl vadeli ‘TSKB Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ ihracı, uluslararası piyasalardan dört kat talep gördü. Dünyadaki ilk sürdürülebilirlik temalı ve Basel 3 uyumlu “Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil” ihracı için Londra ve Frankfurt’ta tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıların ardından güçlü bir yatırımcı tabanına ulaşan TSKB’nin ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ine gelen yaklaşık 1.1 milyar dolarlık talebin 300 milyon dolarlık kısmı karşılandı. Buna göre tahvil yatırımcılarının coğrafi dağılımı, yüzde 63 Birleşik Krallık, yüzde 20 Avrupa, yüzde 7 Asya, yüzde 3 Ortadoğu ve 7 off-shore Amerikan merkezli olarak gerçekleşti.

Tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeler desteklenecek. TSKB, bu tahvil ihracıyla sağlanan fonla finanse edilen projelerin Etki Raporunu da yıllık bazda yatırımcılarının bilgisine sunacak.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, yaptığı açıklamada, sermaye benzeri tahvil ihraçlarının finans dünyasının kullandığı önemli borçlanma araçları arasında yer aldığını hatırlattı. İnce, “Biz konvansiyonel tahvil özelliklerine sürdürülebilirlik boyutunu da ekleyerek yenilikçi bir ürün tasarladık. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan ihracımız, piyasalarda dört kat taleple karşılandı. Sağladığımız bu fon sayesinde, öz varlığımızı güçlendirirken sürdürülebilir yatırımlara ilave kaynak yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Yeni uygulama sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuzu bir adım öteye taşıyor”

TSKB olarak sürdürülebilirlik uygulamalarını erken dönemde gündeme aldıkları için çok yol kat ettiklerine vurgu yapan Suat İnce, şöyle dedi:

“Geçen yılın Mayıs ayında Türkiye’nin ilk yeşil tahvilini ihraç ettik. Uluslararası piyasalarda yaklaşık 14 kat talep gören ihracımız Global Capital, Bonds & Loans ve IFR gibi oldukça itibarlı platformlarda ödüllere layık görüldü. Geçtiğimiz haftalarda ise Türk finans sektörünün ilk entegre raporunu yayınladık. Tüm sermaye ögelerimizle ekonomi ve toplum için yarattığımız değere odaklandığımız bu raporda gelecek hedeflerimizi de paydaşlarımızın dikkatine sunduk. Bugün de ‘Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil’ ihracımızla yeni bir ilke imza atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her yeni uygulama sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuzu bir adım öteye taşırken bizlere de yeni ilkler başarmak yönünde büyük bir motivasyon sağlıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve yüksek motivasyonları için teşekkür ediyorum.”

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