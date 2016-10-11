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TSK, Kuzey Irak Zap bölgesine hava harekatı düzenledi

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Editör
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Zap bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mevzilere hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “10 2016 tarihinde 19.44 – 20.13 saatleri arasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin barındığı Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak ve silah mevzileri imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”

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