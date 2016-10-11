TSK, Kuzey Irak Zap bölgesine hava harekatı düzenledi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Zap bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mevzilere hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “10 Ekim 2016 tarihinde 19.44 – 20.13 saatleri arasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerin barındığı Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ile hava harekâtı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan barınak, sığınak ve silah mevzileri imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.”

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