Trump’un Danışmanı Flynn: Bağımsız Kürdistan’ı göreceğiz

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı General Mike Flynn, gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Trump Yönetiminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapması beklenen General Mike Flynn, Trump’ın Kürtlere büyük önem verdiğini ve önümüzdeki dönemde destek noktasında yeni gelişmeler kaydedileceğini söyledi. Fynn, gelecekte bir “bağımsız Kürdistan devleti”nin kurulabileceğini söyledi.

Irak Kürt Bölgesi’nde yayın yapan Kurdistan TV’ye konuşan Fynn, Donald Trump’ın Kürtlere verdiği büyük önemi vurguladı. Flynn bir soru üzerine “Peşmerge en kahramanca mücadeleyi veren güçlerdendir. Peşmergeyle birlikte yürüttüğüm çalışmalar, bana Peşmergenin, çok yetenekli bir yönetime ve önemli bir örgütlenme yapısına sahip olduğunu gösterdi. DAİŞ’in tamamen yok edilmesi için ABD’nin daha fazla yardımına ihtiyaçları var” dedi.

K24’e göre, açıklamaları sırasında “Bana göre Kürtler, bu güne kadar rastladığım en kahraman topluluklardandır” diyen Flynn, “kurulacak bağımsız Kürdistan devletine ABD ve koalisyon ülkelerinin destek vermesinin önemli olduğunu” ifade etti.

Mike Flynn, “Bana göre yeni bir Orta Doğu şekillenecek ve Irak ile Suriye bütünlüğünü koruyamayıp dağılacak. Orta Doğu’da üç veya dört yeni devletin doğacağı kanaatindeyim ve gelecekte bir bağımsız Kürdistan’ı göreceğimizi söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

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