Trump’ın Yeni Ticaret Bakanı Rum Bankası Başkan Yardımcısı Wilbur Ross

ABD’de yeni başkan olarak seçilen Donald Trump’ın Ticaret Bakanı olarak 79 yaşındaki milyarder işadamı Wilbur Ross’u seçtiği bildirilirken halen Güney Kıbrıs’ın Rum Kesimi’nin en büyük bankası olan Kıbrıs Bankası’nın Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığına dikkat çekiliyor.

Ross, ABD medyası ile dün yaptığı mülakatta ABD’nin ihracatını engelleyen duvarları kaldıracağını söyledi.

Wilbur Ross, Trump Yönetimi’nde Ticaret Bakanı olarak görev yapacağı bildirilmesi ardından CNBC ile yaptığı mülakat sırasında ABD’nin ihracatına duvarları kaldıracağını belirtirken “Tarife duvarlarından kurtulmamız lazım” dedi.

Trans Pasifik Ortaklığı Antlaşması’nı “korkunç bir anlaşma” olarak niteleyen Ross, ABD’nin ihracatını artırmak istediğini vurgularken ABD’nin ihracatını engelleyen bazı tarifeler ve tarife olmayan diğer duvarları kaldırılmasının öneminin altını çizdi.

Bu arada, CNN İnternational, Wilbur Ross’un yeni Ticaret Bakanı olacağı bildirilmesi üzerine “79 yaşındaki Ross, Trump’ın seçim kampanyası sırasında atamayı taahhüt ettiği yönetim yetkilisi tipine uyuyor” dedi.

Bu çerçevede WL Ross & Co şirketi başkanı olan Ross’un “ölmekte olan şirketleri canlandırma” uzmanı olduğuna işaret edildiği haberde Trump’ın da ABD’deki çelik ve kömür şirketlerini canlandırmak istediğine dikkat çekildi.

CNN, Ross’un şirketinin son 10 yılda büyük kazançlar sağladığını vurgularken Forbes tarafından 3 milyar dolar olarak tahmin edilen büyük bir servet elde ettiğine ve 150 milyon dolar olarak tahmin edilen “etkileyeci” bir sanat koleksiyonu oluşturduğuna da işaret etti.

Haberde “Ross ayrıca çok sayıda yönetim kurulunda yer alıyor, buna da Başkan Yardımcısı olduğu Kıbrıs Bankası dahil” denildikten sonra Ross’un yönetim kurulunda görev yaptığı şirketlerin arasında çelik devi Arcelor Mittal’ın da bulunduğuna dikkat çekildi.

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