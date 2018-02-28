ABD Başkan Donald Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kuschner’in güvenlik kredisi düşürüldü.

Kushner, bundan sonra hassas bilgilere erişim konusunda bazı kısıtlamalara tabi olacak ve çok gizli nitelikli toplantılara katlamayacak. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray’da ABD Başkanı’na danışman olarak görev yapmak için geçici bir güvenlik soruşturmasını aşan Kushner’in gizli bilgilere erişim hakkı kısıtlandı. Kushner’in bundan sonra günlük başkanlık toplantılarına katılamayacağı, üst düzey istihbarat raporlarına erişemeyeceği belirtildi. Kushner’in avukatı Abbe Lowell da yaptığı açıklamada, söz konusu güvenlik soruşturması sürecinde Kushner’in kendisinden “beklenenden fazlasını yaptığını” savundu. Başkan Donald Trump, kızı Ivanka Trump ile evli olan Kushner’i ticaret politikası ve Orta Doğu’dan sorumlu başdanışmanlığına atamıştı. Bir yılı kısa bir süre aşan bu göreve bulunan Kushner, göreve gelmesinden bu yana istihbarat servislerinin Başkan Trump’a verilen günlük toplantılara da katılıyordu.