Yaptıklarıyla bizi endişelendiriyor ama iyi ki Trump ABD Başkanı oldu…

Göreve başladığı andan itibaren öyle şeyler yaptı ki, artık bir parça kafası çalışan herkes “American Dream” denilen rüyanın aslında ne olduğunu görmeye başladı…

Hedef dünyanın tek hâkimi olmak!

Bu hedefin temelleri 1’inci Dünya Savaşı sırasında atılmış, 2’nci Dünya Savaşı sonrasında hız kazanmış ve en büyük rakip Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra iş zirve yapmaya gelmiş…

Trump’ın Başkan olduktan sonra yapmaya çalıştıkları, en başta ABD’ye yakın duran Batılı ülkelerde “uyanmalara” neden oldu…

Kızılderililer dışındaki tüm nüfusun göçmen olduğu ABD’deki “göçmen düşmanlığını” görmeye başladılar önce… Aslında onlar da “göçmen sevmemeye” yatkındılar ama Trump açıkça ırkçılık yapmaya da başlamıştı… Özellikle Güney Amerika ülkelerine yönelik tutumuyla, Avrupa’daki Latin kökenli ülkelerin tepkisini çekti…

İklim değişikliği konusundaki tutumuyla çevrecileri ayağa kaldırdı ve ABD’nin tek hâkim olduğu bir dünyanın nasıl bir olacağı konusunda uyanmalarını sağladı…

Yaptığı her gezide, gittiği ülkelere mutlaka bir şeyler satması ve bunların genellikle silah olması ise parmak ısırttırdı… Paraya tapan bir adamın yönetiminde bir ABD’nin, “nüfusu çok azaltılmış bir dünya” hedeflediği yorumları yapıldı…

Davos’daki son toplantı sırasında Alp Dağları’na asılmış devasa “Hoş gelmedin Trump” afişleriyle karşılaştı… Toplantıda basına hakaret eden bir konuşma yapması, yuhalandı…

Türkiye açısından bakacak olursak… Kırılma noktası Suriye’nin Türkiye sınırında ABD’nin çoğunluğu Kürtlerden oluşan 30 bin kişilik bir sınır gücü oluşturma kararı oldu… Türk hükümeti bunu ulusal güvenlik meselesi olarak gördü…

…Ve şimdi hiç kimsenin tahmin bile yürütemediği bir döneme girdik…

Yine de Türk ve ABD askerlerinin sıcak bir çatışmaya girmesi ihtimali o kadar fazla değil gibi…

Çünkü bu, ABD hakkındaki görüşleri Trump Dönemi’nde çok değişmiş olan Batı Avrupa ülkelerini tetikler ve NATO tarihe karışır… Zaten bir süredir AB içinde kendi askeri gücünü oluşturma yolunda çalışmalar yapılıyor…

Evet, iyi ki Trump ABD Başkanı olup Dünya’nın uyanmasına vesile oldu, ama bir düzeltme yapıp “Ortadoğu ülkeleri ve halkı hariç” demem gerek…

O bölgeye boş yere “bataklık” dememişler..!