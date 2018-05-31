Uluslararası kamuoyu, bu söylemle yıkılıyor… Nedeni; ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ermeni asıllı TV yıldızı Kim Kardashian’ı Beyaz Saray’da kabul edip Oval Ofis’te görüşmüş olması…

Neyse ki; Trump’ın damadı ve kıdemli danışmanı olan Jared Kushner’in de toplantıya katıldığı anlaşıldı da, yorumlar başka taraflara yönelmedi… Bilindiği gibi, porno yıldızlarından yakın çalıştığı danışmanlarına kadar uzanan bir ilişki çemberinden kurtulmak için çok çaba harcamıştı Trump…

Peki, bu ziyaretin amacı neydi..?

Trump, “Kim Kardashian ile bugün harika bir toplantı yaptık, hapishane reformları ve cezalar hakkında konuştuk” diye bir açıklama yaptı, ama Kardashian sessiz kalmayı tercih etti…

Şimdi gelelim Türkiye’yi ilgilendiren ABD kaynaklı haberlere…

Örneğin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “F-35’lerin Türkiye’ye teslimatıyla ilgili nihai kararı henüz vermediğini” söyledi.

…Ve sonra da “Türkiye’nin Rus yapımı S-400 füzelerine henüz sahip olmadığını, ABD yönetiminin de ‘Türklerin Rus yapımı bu füzelere ihtiyaç duymasının önüne geçmek için’ çalışmaya devam ettiğini” anlattı…

Pompeo “Türkiye’nin NATO üyeliğiyle ilgili” soruya ise şu ilginç yanıtı verdi…

“Türkiye önemli bir ortak. Eğer Savunma Bakanı Mattis burada olsaydı Türkiye’nin NATO üyesi kalmasına ihtiyaç duyduğumuzu söylerdi. Ben de bu görüşe katılıyorum; Türkiye’nin davranışlarının NATO’nun hedeflerini yansıtmasına ihtiyacımız var. Bizim gayretle üzerinde çalıştığımız da budur; Türkiye’nin NATO içinde gerçekleştirmek istediğimiz hedeflere uyacak biçimde ‘NATO’ya yeniden katılmasını’ ve NATO’nun çabalarını zayıflatacak adımlardan uzak durmasını sağlamak.”

Gelelim bizi şimdilik çok ilgilendirmeyen Türkmenistan kaynaklı ilginç habere…

Türkmenistan polisi, ülkenin lideri Kurbangül Berdimuhammedov’ın fotoğraflarının bulunduğu gazetelerin tuvalet kâğıdı olarak kullanılmasını engellemek için harekete geçirildi… Ülkenin batısındaki Balkan bölgesinde, polis kuvvetleri umumi tuvaletlerde ve evlerde kanıt arayışına başladı… Polisler, çöplük ve atık depolama alanlarında Berdimuhammedov’un “dışkılanmış” fotoğraflarının bulunduğu gazete kâğıtları arayacaklar… Bunun için özel görevlendirilen polisler, dışkı örneği olan gazetelerin abonelik kodunu belirleyip merkeze bildirecek… Türkmenlerin zorunlu abonelikle aldıkları gazeteleri tuvalet kâğıdı olarak kullandığı biliniyor ve o gazetelerde Kurbangül Berdimuhammedov’un fotoğrafının olmadığı bir bölüm çok zor…

Baskıcı yönetim biçimlerinde sorun, otoritenin nerede duracağını bilememesidir..!