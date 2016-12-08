Trump: Yabancı ülkelere yönelik yıkıcı müdahaleler yerine, terörle mücadeleye odaklanacağız

ABD’de 8 Kasım’da yapılan seçimlerde başkan seçilen işadamı Donald Trump, kendi yönetiminin “yabancı ülkelere yönelik yıkıcı müdahaleler yerine, terörle mücadeleye odaklanacağını” söyledi.

İkinci dönem başkanlığı sona eren Barack Obama’dan 20 Ocak 2017’de görevi devralacak olan Trump, yeni başkan seçilmesinin ardından kazandığı eyaletlere düzenlediği turların Kuzey Carolina durağında yaptığı konuşmada, izleyeceği askeri ve dış politika konularında açıklamalarda bulundu.

“YABANCI REJİMLERİ DEVİRME ÇABALARINA SON VERMELİYİZ”

Kendisinin ABD Başkanı olarak göreve başlamasıyla birlikte ABD’nin yabancı ülkelerdeki çatışmalara müdahale etmek yerine terörle mücadeleyi ön plana çıkaracağını belirten Trump, ‘Hakkında hiçbir şey bilmediğimiz yabancı rejimleri devirme çabalarına son verip terörü, IŞİD’i yok etmeye odaklanmamız gerek.

Bu hedefi paylaşan her ulus ABD’nin ortağı sayılacak. Var olan dostluklarımızı güçlendirip, yeni dostluklar kuracağız. Artık yıkıcı dış müdahale politikalarına ve kaos ortamına son verilmeli’ dedi.

ABD ordusunu güçlendireceğini ancak ordunun sınır ötesi müdahalelerinin azaltılacağını vurgulayan Trump, orduya yönelik bütçe konusunda da eli açık davranacağını belirtti.

Amerikalıların birlik olduğu zaman yapamayacakları hiçbir şey olmadığını söyleyen Trump, ‘Bizim için hiçbir rüya çok büyük değil, hiçbir hedef ulaşılamaz değil’ diye konuştu.

“MESAJIM HER KESİME”

Seçim kampanyası sırasında yaptığı ayrıştırıcı konuşmalardan kaçınmaya özen gösterdiği gözlenen Trump, ‘Mesajım tüm partilerden, tüm inançlardan, her kesimden gelen Amerikalılar için, herkes için bir mesaj. Yaşı, geliri, geçmişi ne olursa olsun, bu harika, serüven dolu dünyada bize katılmanızı rica ediyorum’ dedi. Trump, Savunma Bakanlığına emekli General James Mattis’i aday gösterdiğini de açıkladı.

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