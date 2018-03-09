Demek ki, Derin Devlet’in Başkan Trump üzerindeki baskısı çok artmış…

Perşembe günü Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelen daveti kabul ettiği bu görüşmenin Mayıs ayında yapılacağı açıklandı…

Bu ikilinin bir araya gelip konuşmasına kimse ihtimal vermiyordu… Trump göreve gelir gelmez başlayan itiş kakışın boyutları, dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmişti…

İnsan merak ediyor, “acaba Trump ilişkileri düzeltmek için Türkiye’ye gelmeyi de düşünür mü?” diye… Hani biz de stratejik müttefikimizi(!) “Osmanlı Tokadı” atmakla tehdit etmiş tüm dünyanın alarm durumuna geçmesine(!) neden olmuştuk ya…

Amerikan Derin Devleti’nin Başkan’a karşı giriştiği bu Kuzey Kore operasyonunda; çok önemli bir müttefik bulduğu kesin…

Bunu, Reuters Haber Ajansı’na koşulan Güney Koreli bir yetkilinin “bu görüşmeden büyük sonuçlar çıkacağını” söylemesinden anlıyoruz…

Güney Kore ile Kuzey Kore’nin, incecik bir sınır çizgisiyle ikiyi bölünmüş bir yarımada üzerinde olduğunu ve birine yapılacak saldırının öbürünü etkileyeceğini unutmamak gerek… Riski azaltmanın tek çaresi olarak, ara bulmaya gayret etmeleri doğal…

Kuzey Kore’nin bundan sonra herhangi bir nükleer veya balistik füze denemesi yapmaktan kaçınma vaadinde bulunduğu, ayrıca ABD ile Güney Kore arasındaki rutin askeri tatbikatların sürmesi gerektiğini kabul ettiği de söyleniyor…

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, Trump ile Kim’in bir araya geleceğini doğruladı. Görüşme yeri ve zamanı daha sonra belirlenecek…

Bu arada Trump, yeni buluşu olan Dünya Ticaret Savaşıyla uğraşır, yine asıp kesmeye varan tehditler savurur ve ABD kamuoyuna “ne kadar başarılı bir başkan olduğunu” kanıtladığını sanıp, avunur…

Kim Jong-un’un işi ise biraz daha kolay…

Halkının saç biçimini bile belirleyen, kafasını bozanı idam ederken kahkahalar atarak eğlenen ve halkını zor kullanarak “mutlu olduğuna” inandıran biri o…

“Amerika’ya saldıracağız” dediğinde de, “Amerika ile dost oluyoruz” dediğinde de, kimse itiraz edemez…

O ne diyorsa odur…

Türkiye ile ABD’nin tekrar dost olmaları konusuna gelince…

Sizce bunun için arabuluculuk yapabilecek saygın bir ülke var mıdır acaba..?