Trump: Rahip Brunson’dan daha fazla casusum

“Amerika’da iyi bir beyefendi ve Hristiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye’de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek.” Pastor Andrew Brunson, a fine gentleman and Christian leader in the United States, is on trial and being persecuted in Turkey for no reason. They call him a Spy, but I am more a Spy than he is. Hopefully he will be allowed to come home to his beautiful family where he belongs! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 18, 2018

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede Brunson’un ülkesine iade edilmesini istemiş, Erdoğan ise, “ver papazı al papazı” diye yanıt vermişti

İzmir’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 16 Nisan’da hakim karşısına çıkmıştı.

35 yıl hapis cezası istenilen Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verilirken, mahkeme 7 Mayıs 2018 tarihine ertelenmişti.

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Brunson hakkında ‘örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği’ gerekçesiyle 15 yıl hapsi isteniyor.

Bu suça ilave olarak, “devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek” suçlamasıyla 20 yıla kadar olmak üzere toplamda 35 yıl hapis cezası isteniyor.