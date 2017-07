Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İki kez Rusya’nın bizim seçimlerimize karışma konusunu Devlet Başkanı Putin’e sert bir şekilde sordum. Putin bunu kesinlikle yalanladı” ifadesini kullandı.

Trump, Rus lider ile kurulmasını planladıkları siber güvenlik çalışma grubunun seçimleri etkileme konusunun önüne geçilmesini sağlayacağını belirtti.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded..

