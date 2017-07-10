ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin detaylarını anlattı.

Trump sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İki kez Rusya’nın bizim seçimlerimize karışma konusunu Devlet Başkanı Putin’e sert bir şekilde sordum. Putin bunu kesinlikle yalanladı” ifadesini kullandı.

Trump, Rus lider ile kurulmasını planladıkları siber güvenlik çalışma grubunun seçimleri etkileme konusunun önüne geçilmesini sağlayacağını belirtti.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Ayrıca, ABD Başkanı tarafların Suriye’nin güneybatısında ateşkes ilan edilmesi konusunda anlaştıklarını ve bunun insanların hayatını kurtaracağını kaydetti.