ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan lise saldırısında Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) ipuçlarını kaçırmakla suçladı.

ABD’nin Florida eyaletinde bir liseye saldırı gerçekleştirilmiş ve 17 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Donald Trump da saldırıda istihbaratı gözden kaçırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosu’nu (FBI) eleştirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “FBI’nın Florida’da bir liseye ateş açıldığına ilişkin tüm ipuçlarını gözden kaçırması son derece üzücü. Bu, kabul edilemez. Rusya’nın, Trump kampanyasıyla gizli anlaşma yaptığını kanıtlamak için zaman kaybediyorlar, ortada gizli anlaşma yok. Temel görevlerinize dönün ve hepimizi gururlandırın” ifadelerini kullandı.