Demokrasi, “Halkın kendini yönetecek kişileri belirlemesi” diye tanımlanabilir kısaca.

Bilinen en iyi yönetim biçimi.

Ancak zaafları olduğunu da bilmemiz gerekiyor.

Dünyayı büyük bir savaşa sürükleyip 50 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan Adolf Hitler, Almanya’nın başına demokrasi yoluyla, yani seçimle gelmişti örneğin.

Zaman içinde astığı astık, kestiği kestik acımasız bir diktatöre dönüştü ve insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden birinin mimarı oldu.

++

Yaşadığımız dönemde demokrasinin zaafına en çarpıcı örnek olarak Donald Trump’ı görüyoruz.

Ne yaptığı ne ettiği belli değil.

Güven duymak imkansız.

Adeta, “Dünya yuvarlak” dese bile şüpheye düşülecek, inanılmayacak.

Aldığı kararlarda kimi zaman çılgın bir diktatörün, kimi zaman açık gözlü bir tüccarın parmak izlerine rastlamak mümkün.

Her an bırakın füzeleri, nükleer silahları bile ateşleyecek potansiyele sahip.

++

Trump özelinden hareketle en zengininden en yoksuluna bütün ülkeler demokrasinin zaaflarına karşı önlem almalı.

Peki, ne yapılabilir?

Tüm insanların çağdaş bir eğitimden geçirilmesi, bilinçlendirilmesi birinci koşul bence.

Ancak bu yapıldığı takdirde günlük küçük çıkarları için oy kullanmazlar, uzun vadeli düşünmeyi öğrenirler.

++

İnsanlık bir yandan kızarken bir yandan teşekkür etmeli Trump’a.

Büyük dersler veriyor.